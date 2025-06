Sau Mỹ, Trung Quốc là quốc gia thứ hai tự sản xuất và cho phép lưu hành nội địa vaccine ngừa 9 chủng HPV

Cơ quan quản lý y tế Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt lưu hành loại vaccine ngừa 9 chủng HPV đầu tiên do nước này tự phát triển. Vaccine mới có tên Cecolin 9, được các nhà khoa học thuộc Đại học Hạ Môn và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong nước hợp tác nghiên cứu.

Trung Quốc phê duyệt lưu hành nội địa Vaccine Cecolin 9 ngừa HPV, tự sản xuất. (Ảnh: Global Times)

Với việc cấp phép lưu hành vaccine Cecolin 9, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, có khả năng tự sản xuất vaccine HPV đa chủng. Trước đó, Trung Quốc cũng đã phát triển thành công vaccine HPV 2 chủng, hiện được sử dụng tại hơn 20 quốc gia.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Hạ Môn đang phát triển vắc-xin HPV do Trung Quốc sản xuất tại tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Từ năm 2019, vaccine Cecolin 9 đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng trên khắp Trung Quốc, với sự tham gia của hơn 11.000 tình nguyện viên. Kết quả cho thấy, vaccine đạt hiệu quả bảo vệ trên 98% với 9 chủng HPV, đồng thời đạt 100% hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng cổ tử cung.

Trung Quốc được xem là quốc gia có nhu cầu rất lớn về vaccine HPV. Việc cho phép vaccine sản xuất trong nước được lưu hành giúp gia tăng sự tiếp cận của cộng đồng đối với loại vaccine này.

Thống kê cho thấy trên toàn cầu, mỗi năm có khoảng 700.000 ca ung thư liên quan đến HPV, bao gồm khoảng 530.000 ca ung thư cổ tử cung. Và ung thư cổ tử cung là nguyên nhân khiến hơn 300.000 phụ nữ tử vong mỗi năm, phần lớn ở các nước đang phát triển. Tiêm vaccine có hiệu quả lên đến 94% trong việc ngăn ngừa nhiễm HPV.

Năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra chiến lược toàn cầu nhằm đẩy nhanh việc loại trừ ung thư cổ tử cung, đặt mục tiêu 90% trẻ em gái được tiêm vaccine phòng ngừa HPV đầy đủ ở độ tuổi 15 vào năm 2030.

So với các nước khác trên thế giới, Việt Nam có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư cổ tử cung cao hơn so với một số nước trong khu vực Châu Á, và được xếp hạng là ung thư thường gặp thứ 8 ở phụ nữ Việt Nam.