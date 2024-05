Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với các Tổng Lãnh sự quán tại Hoa Kỳ và Canada tổ chức, với sự tham gia của 6 tỉnh do các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các tỉnh Gia Lai, Hà Tĩnh, Yên Bái, Hà Nam, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế và một số doanh nghiệp địa phương. Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp thương mại-xuất nhập khẩu.

Tiềm năng và lợi thế xuất khẩu

Với vị thế là cửa ngõ của khu vực Tây Nguyên, Gia Lai là đầu mối trung chuyển hàng hóa, dịch vụ thương mại và đầu mối giao thông quan trọng kết nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và vùng tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV). Xác định nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch là 3 trụ cột chính trong định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025, Gia Lai đã sớm hình thành và phát triển nhiều trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng chuyên canh tập trung.

Toàn tỉnh có hơn 100.000 ha cà phê, sản lượng hơn 267.000 tấn/năm; 13.000 ha hồ tiêu, sản lượng hơn 47.000 tấn/năm; 88.000 ha cao su, sản lượng mủ khô hơn 123.000 tấn/năm; 81.000 ha sắn, sản lượng trên 1,6 triệu tấn/năm; 32.000 ha cây ăn trái… Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã gia tăng được giá trị qua việc hình thành các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, những năm qua các doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm từ các loại cây trồng chủ lực.

Hiện toàn tỉnh có 30 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cà phê là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với sản lượng xuất khẩu năm 2023 đạt 240.000 tấn.

Hiện có 3 doanh nghiệp lớn là Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoa Trang, Công ty TNHH thương mại và chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam là các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam do Bộ Công Thương bình xét. Bên cạnh đó, hồ tiêu, cao su, chè, hạt điều là những sản phẩm được chú trọng canh tác theo các tiêu chuẩn, đã giúp các sản phẩm này giữ được thị trường hiện có. Những năm gần đây, sản phẩm trái cây xuất khẩu của tỉnh cũng được đa dạng từ chanh dây quả, dịch chanh cấp đông, chuối, xoài, dứa, bắp ngọt, thanh long… Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng trái cây tiêu biểu của tỉnh như DOVECO, Quicornac đã đầu tư tổ hợp các nhà máy chế biến hiện đại, khép kín. Năm 2023, mặt hàng trái cây đã mang về kim ngạch khoảng 150 triệu USD. Ngoài ra, các sản phẩm cao su, gỗ, tiêu, chè cũng đem về kim ngạch xuất khẩu lớn cho tỉnh và có cơ hội mở rộng thị trường trong tương lai.

Năm 2023, giá trị kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đạt 680 triệu USD. Kết quả này nhờ vào việc thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp để nắm bắt nhu cầu thị trường, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, cùng với đó là sự đồng hành của các doanh nghiệp trong định hướng xuyên suốt phát triển xanh, sạch và bền vững. Đặc biệt, kể từ khi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, nhất là Hiệp định EVFTA, RCEP, các cấp ngành của Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nên thị trường xuất khẩu truyền thống được giữ vững và phát triển thêm các thị trường mới như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… Tỉnh phấn đấu năm 2024 kim ngạch xuất khẩu đạt 750 triệu USD và năm 2025 đạt 850 triệu USD.

Mở ra cơ hội hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ với trọng tâm là triển khai công tác ngoại giao kinh tế. Ngày 22-4, tại New York (Hoa Kỳ), Đoàn công tác của 6 tỉnh đã có buổi làm việc với Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Theo đó, đại diện của Phái đoàn và các cơ quan tại New York khẳng định trong thời gian đến sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực làm cầu nối, hỗ trợ các tỉnh Gia Lai, Hà Tĩnh, Yên Bái, Hà Nam, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế tăng cường quan hệ với các đối tác ở Hoa Kỳ nói chung và New York nói riêng, trên cơ sở nhu cầu cụ thể của từng địa phương.

Sau đó, ngày 24-4, tại thành phố Houston, Texas (Hoa Kỳ), Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh xuất khẩu và thúc đẩy phát triển xanh, bền vững giữa địa phương Việt Nam với các đối tác Hoa Kỳ”. Tại tọa đàm đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, các sản phẩm chủ lực của các doanh nghiệp địa phương Việt Nam và cơ hội xuất khẩu hàng Việt Nam sang Hoa Kỳ; tiềm năng và cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp; thông tin về kinh tế-thương mại vùng Texas, các ngành công nghệ mới và năng lực sản xuất của các tập đoàn Hoa Kỳ; hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giúp kinh tế-thương mại-đầu tư song phương phát triển… Sự kiện này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương hai nước trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng đầu tư, thương mại, thúc đẩy ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tại đây, nhiều nội dung hợp tác đã đạt được kết quả bước đầu trong phiên kết nối như: giới thiệu các sản phẩm cà phê xuất khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (Gia Lai), việc xây dựng thương hiệu cà phê Hoa Trang (Gia Lai); Tập đoàn AN Global chia sẻ những vấn đề quy định pháp lý và tiêu chuẩn kinh doanh xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ, mong muốn được phối hợp với đối tác Việt Nam xây dựng và phát triển mô hình Mua bán, Sáp nhập (M&A) công ty, phát triển Thương hiệu, nhượng quyền thương mại… Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết sẽ sớm sang thăm Việt Nam và các địa phương tham gia tọa đàm để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Tại Canada, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam với trọng tâm là triển khai công tác ngoại giao kinh tế. Ngày 26-4, tại thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia (Canada), Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Canada tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh và tăng cường xuất khẩu, đầu tư và thương mại giữa các địa phương Việt Nam-Canada”. Tại buổi tọa đàm, các địa phương Việt Nam đã quảng bá tiềm năng, thế mạnh đến các đối tác tại Canada. Đồng thời, tham gia thảo luận với các chủ đề: “Tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư Việt Nam-Canada”; “Mở rộng xuất khẩu hàng Việt Nam chất lượng cao vào thị trường Canada”. Buổi tọa đàm là dịp để các địa phương của Việt Nam giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác với các đối tác tại Canada, mở ra cơ hội hợp tác giữa các địa phương hai nước trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng đầu tư, thương mại, thúc đẩy ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada. Hai bên đã xây dựng được khuôn khổ pháp lý quan trọng là Hiệp định CPTPP, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư hai nước.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các địa phương Việt Nam trao đổi thông tin về nhu cầu quảng bá địa phương, xúc tiến thương mại và kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng cơ sở, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử, văn hóa, công nghệ thông tin… và các cam kết của chính quyền địa phương nói riêng và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung và các chính sách ưu tiên xuất khẩu các mặt hàng tiêu biểu, chất lượng cao sang thị trường Canada. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp địa phương hai nước để tăng cường xuất khẩu hai chiều và đưa các mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam đến với thị trường Canada. Đồng thời, nhấn mạnh các tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Canada giờ đây không chỉ cần có chất lượng cao mà còn phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, bảo vệ sức khỏe và đời sống của người lao động cũng như các quy định pháp lý khác của Canada; cam kết dành các chính sách ưu tiên cho các nhà đầu tư sản xuất của Canada, ưu tiên các dự án đầu tư sản xuất theo hướng xuất khẩu hàng chất lượng cao, có chứng nhận hàng hóa xanh, thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường; tận dụng được tiềm năng, thế mạnh và lợi thế của địa phương.

Các địa phương tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Canada nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ những vấn đề quy định pháp lý và tiêu chuẩn kinh doanh xuất nhập khẩu của Canada, phối hợp với đối tác địa phương Việt Nam xây dựng và phát triển các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh theo hướng xanh và sạch, ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn của châu Âu và Bắc Mỹ.

Có thể thấy, những năm qua, hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Gia Lai qua Hoa Kỳ và Canada đã có sự tăng trưởng mạnh ở ngành hàng cà phê. Vì vậy, chuyến đi lần này mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp của tỉnh. Cụ thể: tại Hoa Kỳ, các sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, cà phê rang xay của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoa Trang được các Thương vụ tiếp tục quan tâm kết nối việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Tại Canada, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam-Canada quan tâm đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp tại Gia Lai giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương đến thị trường Canada, xem xét phát triển vùng trồng hạt điều, nghiên cứu hệ thống tưới tiêu, xây dựng các khu, cụm công nghiệp để gia tăng hiệu quả trồng trọt và chế biến các nông sản như: cà phê, chuối, chanh dây… Đây là tiền đề để các địa phương của Hoa Kỳ và Canada mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế trong thời gian tới.

