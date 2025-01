Quân khu 5 gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

Trung tướng Trịnh Đình Thạch-Chính ủy Quân khu 5 chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu 5.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh. Thiên Thanh

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội của địa phương, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Quân khu 5 đã tích cực triển khai công tác chính sách, hậu phương quân đội, giúp Nhân dân “xóa đói, giảm nghèo”, phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai...

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thiên Thanh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình và phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại, ngày lễ, Tết; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Quân khu.

Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp hiệu quả làm chuyển biến mạnh mẽ công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện đêm, hiệp đồng quân, binh chủng; kết hợp huấn luyện với rèn luyện, kỹ thuật với chiến thuật, điều lệnh với thể lực; sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế và các loại vũ khí, khí tài mới. Chất lượng huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ được nâng lên; kết quả diễn tập, hội thi, hội thao các cấp đạt hiệu quả cao, bảo đảm cho các lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Năm 2024, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã tổ chức hơn 500 buổi nói chuyện tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, Nhân dân trên địa bàn; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người khó khăn... với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng 301 công trình chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam với tổng kinh phí hơn 725 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” các đơn vị đã xây tặng 54 "Nhà đồng đội", 104 "Nhà đại đoàn kết", 129 "Nhà tình nghĩa" cho các đối tượng. Quân khu cũng tổ chức gặp mặt, tuyên dương 81 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Ngoài ra, trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thăm, tặng hơn 152.836 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 102 tỷ đồng; phụng dưỡng 177 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thiên Thanh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trịnh Đình Thạch đã đánh giá cao các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều tin, bài phản ánh đa dạng các hoạt động của Quân khu 5 trong năm 2024. Qua đó, góp phần khắc họa hình ảnh lực lượng vũ trang Quân khu 5 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh: “Năm 2025, Quân khu tập trung thực hiện Chủ đề “Tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chính vì thế, mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu trong việc tuyên truyền các hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Nhà báo Vĩnh Hoàng ( thứ 3 từ phải sang) nhận bằng khen của Chính ủy Quân khu 5. Ảnh: Duy Danh.

Dịp này, Chính ủy Quân khu 5 đã tặng bằng khen cho 22 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền các hoạt động của Quân khu 5 năm 2024; trong đó, Báo Gia Lai có nhà báo Nguyễn Vĩnh Hoàng