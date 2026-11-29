(GLO)- Nỗi ám ảnh từ trận lũ lịch sử tháng 11-2025 chưa kịp nguôi ngoai, người dân vùng trũng phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại oằn mình trước đợt mưa lũ tháng 11-2026. Hai mùa nước lớn đi qua, những dấu tích thiên tai vẫn chưa phai, cuộc sống của nhiều gia đình tiếp tục chồng chất khó khăn.

Giữa những biến động nhọc nhằn ấy, người dân vẫn gắng gượng ổn định cuộc sống, học cách thích ứng với những mùa mưa lũ ngày càng khó lường.

Những dấu vết chưa phai

Trở lại những khu dân cư vùng trũng ở phường Quy Nhơn Bắc, dấu tích của trận lũ giữa tháng 11 vừa qua vẫn còn hiện hữu. Trên nhiều tuyến đường, bùn đất còn bám thành từng vệt; những đoạn đường trũng thấp vẫn hằn dấu nước ngập, cây cối hai bên xơ xác.

Trong những ngôi nhà, vết nước loang lổ trên tường, có nơi những mảng tường nứt nẻ vẫn chưa được sửa chữa. Những dấu vết cũ chưa phai, một mùa nước lớn nữa lại đi qua, để lại thêm bao nỗi lo.

Nước da ngăm đen, gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn hằn sâu khiến ông Lê Văn Minh (76 tuổi, ở khu phố 1) trông già hơn tuổi rất nhiều. Trong căn nhà còn những vết nứt do nước lũ để lại, ông chậm rãi kể về những ngày thiên tai dồn dập.

2 chiếc sõng trước nhà ông Lê Văn Minh sẵn sàng cho những mùa nước lớn. Ảnh: H.P

Trước hiên nhà, 2 chiếc sõng vẫn nằm đó, sẵn sàng cho những mùa nước lớn. Bao năm sống chung với lũ, ông đã quen với việc chuẩn bị phương tiện ứng phó. Vậy mà trận lũ năm 2025 vẫn khiến ông không khỏi bàng hoàng.

Ông Minh kể, năm ngoái, bão số 13 vừa đi qua làm tốc gần hết mái nhà. Chật vật khắc phục hậu quả bão, ông chưa kịp ổn định cuộc sống thì lũ lại ập đến, nước dâng ngập nửa nhà. Cả đời làm đủ nghề, từ thợ mộc đến chăn nuôi gà, bò, ông dành dụm từng chút để lo cho gia đình.

Vậy mà chỉ sau 1 trận lũ, bao công sức tích cóp gần như trôi theo dòng nước. Nhưng điều khiến ông nhớ mãi là những giờ phút xoay xở bảo vệ người vợ bệnh nặng, đi lại khó khăn. Bà đã qua đời cách đây hơn 50 ngày, để lại trong ông khoảng trống khó bù đắp.

“Tui sống từng này tuổi, trải qua biết bao mùa mưa lũ mà chưa thấy trận nào nước lớn như năm ngoái. Vợ tui lúc đó bệnh nặng, đi đứng khó khăn. Tui cứ canh nước, thấy nước lên đến đâu thì tìm cách đưa bà lên cao đến đó” - ông Minh thở dài.

Giờ đây, 2 chiếc sõng trước hiên vẫn được giữ lại để phòng những mùa nước lớn. Chỉ có người từng cùng ông trải qua bao năm tháng nhọc nhằn đã không còn.

Cũng ở khu phố 1, vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Kỳ (51 tuổi) đã quen với cảnh nước lũ tràn vào khu dân cư mỗi mùa mưa. Theo ông, ở vùng trũng, những ngôi nhà có mê, gác lửng thường trở thành nơi tránh trú của các gia đình có nhà thấp.

Ông Nguyễn Tuấn Kỳ dùng sõng đi mua thực phẩm giữa những ngày nước lũ dâng cao năm 2026. Ảnh: H.P

“Lũ lụt thì bà con ở đây quen rồi, nhưng nước lớn quá cũng phải tìm chỗ an toàn mà ở. May là xóm giềng sống với nhau có tình có nghĩa, nhà nào có chỗ cao thì cho nhà thấp sang ở nhờ. Lúc nước lên, ai cũng lo cho gia đình mình, nhưng không vì vậy mà bỏ mặc hàng xóm” - ông Kỳ chia sẻ.

Học cách thích ứng với lũ

Những thiệt hại từ trận lũ lịch sử năm ngoái khiến nhiều gia đình thay đổi cách sinh hoạt, làm ăn để giảm bớt rủi ro trước thiên tai.

Trên đường Hồ Đắc Di (khu phố 5), đợt mưa lũ tháng 11 năm nay khiến nước ngập mặt đường, có thời điểm mấp mé thềm nhà ông Nguyễn Chánh Thi (65 tuổi). Vợ chồng ông không khỏi thấp thỏm bởi 1 năm trước, nước lũ đã tràn vào ngập nửa nhà, làm hư hỏng, cuốn trôi nhiều hàng hóa trong tiệm tạp hóa.

Sau lần chịu thiệt hại ấy, gia đình không còn dám nhập hàng tích trữ nhiều như trước, đồ đạc cũng được kê cao mỗi khi có tin mưa lớn. “Năm ngoái nước vô ngập nửa nhà, hàng hóa buôn bán hư hỏng, mất mát nhiều nên giờ cũng sợ.

Năm nay thấy nước ngập đường, gần tới thềm nhà là vợ chồng tui lo kê đồ lên cao. Buôn bán thì phải có hàng, nhưng giờ cũng không dám lấy nhiều, lỡ lũ về nữa thì mất hết” - ông Thi chia sẻ.

Rút kinh nghiệm từ trận lũ năm 2025, người dân khu phố 8 dựng sẵn lều trên gò đất cao, chủ động chuẩn bị nơi tránh trú tạm thời khi mưa lũ lớn. Ảnh: H.P

Với gia đình ông Thi, ảnh hưởng của lũ còn kéo dài trong từng quyết định nhập hàng, xoay xở vốn liếng để duy trì sinh kế.

Còn với vợ chồng anh Trần Khánh Phụng (45 tuổi, ở khu phố 1), dù nước lũ năm nay mới tràn vào đến sân nhà, gia đình vẫn khẩn trương ứng phó. Anh nhờ người thân mua thêm lương thực, thực phẩm, nước uống dự trữ; đồng thời kê cao đồ đạc, gửi các con đến nhà người thân.

Theo thống kê, trận lũ lịch sử tháng 11-2025 đã ảnh hưởng hơn 90% địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, khiến 9.780 căn nhà bị ngập từ 0,5-4 m. Hơn 3.000 hộ phải di dời khỏi vùng ngập sâu, 282 người được lực lượng chức năng ứng cứu khỏi khu vực nguy hiểm. Đợt mưa lũ tháng 11-2026 khiến 1.605 hộ bị ngập, một số nơi nước sâu từ 1,2-1,5 m. Trong đó, khu phố 1 có 694 hộ; khu phố 2 có 400 hộ; khu phố 3 có 436 hộ, gồm khoảng 130 hộ ngập nặng; khu phố 4 có 45 hộ và khu phố 8 có 30 hộ bị ngập.

“Năm nay nước mới vô tới sân nhưng vợ chồng tui cũng lo lắm, không biết lúc nào nước lại dâng cao. Có kinh nghiệm qua những mùa lũ rồi nên cứ thấy mưa lớn là phải chuẩn bị trước. Đồ đạc hư hỏng còn sắm lại được, chứ an toàn của con cái là quan trọng nhất” - anh Phụng chia sẻ.

Nếu những mùa lũ để lại bài học về sự chủ động, thì trận lũ lịch sử tháng 11-2025 còn khắc sâu trong ký ức người dân những giờ phút cận kề hiểm nguy.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hân (37 tuổi, ở khu phố 8) vẫn chưa quên ngày 19-11-2025. Hôm ấy, nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà phía sau nhà chị, có nơi ngập sâu 2-3 m, thậm chí gần chạm nóc. Người dân mắc kẹt phải đập ngói phát tín hiệu cầu cứu để lực lượng cứu hộ xác định vị trí, dỡ mái nhà đưa ra ngoài.

Cũng trong ngày ấy, chúng tôi theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng lực lượng quân đội tiếp cận khu vực ngập sâu, chứng kiến và tham gia hỗ trợ cứu hộ.

Nhận thấy nhà chị Hân cao nhất xóm, lại gần khu vực nhiều hộ bị ngập sâu, Bí thư Tỉnh ủy quyết định chọn nơi đây làm điểm tiếp nhận người được cứu, rút ngắn quãng đường di chuyển giữa dòng nước dữ. Những chuyến ca nô liên tục đưa người dân đến nơi an toàn. Ngôi nhà 3 tầng của chị Hân trở thành nơi trú tránh tạm thời cho 33 người.

Phường Quy Nhơn Bắc có nhiều khu dân cư nằm ở vùng trũng thấp, thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngập sâu mỗi khi mưa lũ lớn xảy ra. Ảnh: Nguyễn Dũng

“Nhiều nhà phía sau ngập gần tới nóc, người dân mắc kẹt bên trong, không biết làm cách nào thoát ra. Có người được bộ đội đưa qua nhà tôi, cả người run rẩy vì lạnh, có người tụt huyết áp, ai nấy đều thất thần. Nhìn cảnh đó, tôi vừa thương vừa sợ đến bật khóc. Khi thấy ca nô của bộ đội xuất hiện, tôi mới nhẹ lòng vì biết bà con đang có cơ hội được cứu thoát” - chị Hân nhớ lại.

Hơn 1 tháng sau trận lũ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bất ngờ trở lại thăm gia đình chị Hân. Thấy xe biển xanh dừng trước nhà, chị lo lắng chẳng biết có chuyện gì. Khi người khách bước vào, chị nhận ra ngay “chú bộ đội” từng tham gia cứu hộ.

Chỉ đến khi nghe giới thiệu đó là Bí thư Tỉnh ủy, chị vừa bất ngờ vừa xúc động. Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm cuộc sống của chị cùng bà con sau lũ và sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Hai mùa lũ đi qua, những vết bùn rồi sẽ được gột rửa, những mái nhà dần được sửa sang, nhưng nỗi bất an trước mỗi mùa mưa vẫn chưa dễ nguôi ngoai.

Người dân vùng trũng đã học cách sống chung với lũ bằng những kinh nghiệm đúc rút từ mất mát, song sự chủ động ấy không thể thay thế những giải pháp lâu dài để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Bởi, sau những lần tất tả chạy lũ, điều họ mong mỏi không chỉ là vượt qua một mùa nước lớn, mà còn là sự bình yên bền lâu trên chính mảnh đất mình gắn bó.