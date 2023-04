Pleiku: Ô tô và xe máy va chạm, 1 người bị thương

(GLO)- Tối 15-4, Chủ tịch UBND xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) Dương Văn Tuấn-cho biết: Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày , 39 ngôi nhà của 39 hộ dân trên địa bàn xã bị tốc mái, sập hoàn toàn.

Mẹ, bà, cô, chị, em của chúng tôi là bà Võ Thị Hạnh, sinh năm 1950 ; quê quán: xã Bình An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; mất ngày 09-4-2023 (nhằm ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão), hưởng thọ 73 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng số 134 đường Quyết Tiến (phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), an táng tại Nghĩa trang Trà Đa (TP. Pleiku).

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai (15/4/1965-15/4/2023), do không có điều kiện tổ chức gặp mặt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xin chân thành cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và các ban, sở, ngành;

(GLO)- Sau một thời gian dài tạm dừng thi công do thiếu vốn đầu tư, công trình chợ xã Ia Le (huyện Chư Pưh) đã tái khởi động để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, chính quyền huyện Chư Pưh sẽ đối thoại với tiểu thương để tạo sự đồng thuận trong kinh doanh buôn bán tại chợ mới.

(GLO)- Sáng 7-4, lãnh đạo UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trên địa bàn thôn An Quý vừa xảy ra vụ cháy 5,2 ha mía. Đây là diện tích mía của 5 hộ dân ở thôn An Phú.