Phương pháp đột phá giúp tế bào T mạnh gấp 100 lần để chữa ung thư

(GLO)- 1 người đàn ông ở Đak Lak vừa được Trung tâm y tế huyện Krông Năng cấp cứu do chính chú chó Becgie mình nuôi cắn trọng thương.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do chó cắn.

Chúng ta có thể dựa vào việc tập thể dục để phòng chống ung thư không? Bí quyết để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư hóa ra lại cực kỳ đơn giản.

Năm 2023 tại TP.HCM xuất hiện liên tiếp 3 vụ nghi ngộ độc do vi khuẩn Clostridium Botulinum khiến 6/7 người nhập viện, trong đó 1 người tử vong.

Sau khi Công ty Premier Foods thu hồi sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa, Bộ Y tế đã có cảnh báo về các sản phẩm nhập khẩu này

Ngủ quá nhiều thường đi kèm với cảm giác uể oải và mệt mỏi suốt cả ngày. Không những vậy, ngủ quá nhiều cũng có thể dẫn đến đau đầu. Nếu bạn thức dậy với cơn đau đầu sau khi đã ngủ quá nhiều thì nguyên nhân có thể là do nhiều yếu tố cộng gộp lại.

Trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua, có tổng số 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Công an TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã lập biên bản sự việc, niêm phong can rượu để lấy mẫu xét nghiệm làm rõ vụ 2 hai vợ chồng tử vong và 1 người con trai nguy kịch nghi do ngộ độc rượu.