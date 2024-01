(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030.

(GLO)- Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh-Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Bộ Công an vừa có buổi làm việc để thông báo kết luận kiểm tra các mặt công tác nghiệp vụ PCCC-CNCH năm 2023 tại Công an tỉnh Gia Lai.