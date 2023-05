(GLO)- Nhờ lớp học tình thương của cô giáo Võ Thị Xuân Đỉnh (911 Quang Trung, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), nhiều thế hệ trò nghèo vùng đất thượng võ đã được chắp cánh ước mơ.

(GLO)- Tin từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao thi thể nam thanh niên đuối nước tại Hồ Thuỷ điện An Khê-Ka Nát (thuộc thôn 3, xã Thành An) cho gia đình để tổ chức mai tang. Danh tính thanh niên xấu số được xác định là Trần Quang H. (SN 2008, trú tại xã Thành An, thị xã An Khê).