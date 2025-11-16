Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Uar

THÚY DIỆN THÚY DIỆN
VĂN CHI
(GLO)- Sáng 16-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt tại buôn Nu, xã Uar.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và lãnh đạo Chi cục Thủy lợi.

Buôn Nu hiện có 453 hộ dân. Trong đợt bão số 13 vừa qua, chính quyền xã Uar đã khẩn trương di dời 200 hộ đến nơi trú tránh an toàn. Do ảnh hưởng mưa lớn sau bão, đến thời điểm này vẫn còn 49 hộ với 238 nhân khẩu bị ngập nước với mức ngập trung bình trong nhà khoảng 30 cm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

nhieu-ngoi-nha-o-buon-nu-bi-ngap-nuoc.jpg
Nhiều ngôi nhà tại buôn Nu bị ngập nước. Ảnh: Văn Chi

Theo báo cáo, buôn Nu hiện có hơn 350 hộ dân cần được di dời để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống lâu dài. Khu tái định cư dự kiến tại cánh đồng Đồi Đoàn (thôn Huy Hoàng) với diện tích hơn 80 ha, cách vị trí sinh sống hiện nay của bà con khoảng 1 km, đủ điều kiện để bố trí đất ở, đất sản xuất cũng như quy hoạch hạ tầng thiết yếu.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-mac-ao-caro-xam-kiem-tra-tinh-hinh-ngap-lut-tai-xa-uar.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Uar. Ảnh: Văn Chi

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, chính quyền xã Uar và trực tiếp kiểm tra khu vực quy hoạch tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu địa phương khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành liên quan hoàn thiện phương án quy hoạch, di dời dân cư; sớm đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng chí Dương Mah Tiệp nhấn mạnh cần làm nhanh, làm đúng quy định, đảm bảo quyền lợi và sự ổn định cuộc sống của bà con.

