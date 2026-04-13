Ông Nizar Amidi trở thành Tổng thống thứ 6 của Iraq

(GLO)- Theo Hiến pháp Iraq, Tổng thống có 15 ngày để giao nhiệm vụ cho ứng cử viên của khối nghị viện lớn nhất tiến hành thành lập chính phủ và đảm nhận chức Thủ tướng.

Ngày 11-4, Quốc hội Iraq đã bầu ông Nizar Amidi - thành viên Ban Chính trị của đảng Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK), làm Tổng thống mới của quốc gia Iraq.

Ông Nizar Amidi trở thành tân Tổng thống Iraq. Nguồn: Anadolu

Tại vòng bỏ phiếu thứ hai, ông Nizar Amidi đã giành chiến thắng áp đảo với 227/249 phiếu thuận, vượt qua ứng viên độc lập Muthanna Amin (15 phiếu). Ngay sau khi công bố kết quả, tân Thủ tướng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Như vậy, ông Amidi trở thành Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Iraq kể từ năm 2003, chấm dứt sự bế tắc chính trị kéo dài 5 tháng làm tê liệt quá trình thành lập chính phủ.

Phát biểu trước quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, ông Nizar Amedi thừa nhận tầm quan trọng của những thách thức mà nước này đang phải đối mặt, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với ba nhánh của chính phủ và tuân thủ nguyên tắc “Ưu tiên Iraq”.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Iraq đang gánh chịu những hậu quả nặng nề từ cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Ông Amidi sinh năm 1968 tại Mosul, Iraq và từng là Bộ trưởng môi trường của Iraq trong giai đoạn 2022-2024.

Ông Amidi được đánh giá là nhân vật có khả năng điều phối hài hòa mâu thuẫn giữa các phe phái sắc tộc và duy trì quan hệ thực dụng, cân bằng với cả Mỹ và Iran.

Theo Hiến pháp Iraq, Tổng thống có 15 ngày để giao nhiệm vụ cho ứng cử viên của khối nghị viện lớn nhất tiến hành thành lập chính phủ, và chính phủ phải được thành lập trong vòng 30 ngày.

Liên minh Khung Điều phối gồm các đảng Shitte nắm giữ đa so sau cuộc bầu xử quốc hội Iraq đã thông báo đề cựu thủ tướng Nouri Al-Maliki được thành lập chính phủ.