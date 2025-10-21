Ông Cao Văn Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-10, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Cao Văn Bình được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Vũ

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang. Sự kiện này đánh dấu việc hợp nhất chính thức giữa Hội CGC tỉnh Bình Định và Hội CGC tỉnh Gia Lai cũ.

Theo đó, trước khi hợp nhất, tổng số hội viên của 2 tổ chức hơn 3.800 người. Các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức, phát huy vai trò mẫu mực của nhà giáo, tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của địa phương.

Đặc biệt, Hội luôn đi đầu trong việc phối hợp với ngành Giáo dục, Hội Khuyến học để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Vũ

Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, Hội phấn đấu 100% các xã, phường đều có tổ chức Hội trong nhiệm kỳ; tăng cường vận động phát triển hội viên mới.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giáo dục, tăng cường vận động xây dựng Quỹ tình nghĩa để chăm lo đời sống, động viên cho các hội viên ốm đau, khó khăn.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ CGC trong sự nghiệp "trồng người", phát huy tốt tinh thần "Tuổi cao-Gương sáng".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đề nghị Hội CGC tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham gia tư vấn, phản biện chính sách giáo dục, đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 71.

Cùng với đó, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Hoàng Vũ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 người. Ông Cao Văn Bình được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CGC tỉnh.