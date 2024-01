Nóng: HLV Kiatisak dẫn dắt CLB Công an Hà Nội

Nếu không có gì thay đổi, trong ít ngày nữa, CLB Công an Hà Nội sẽ có cuộc làm việc với HLV Kiatisak để cựu danh thủ Thái Lan chính thức ngồi ghế nóng thay ông Gong Oh-kyun.

Tối 6.1, một lãnh đạo CLB Công an Hà Nội cho biết, đội đã đặt vấn đề với HLV Kiatisak về việc mời Zico Thái dẫn dắt CLB khi V-League 2023 - 2024 trở lại sau dịp FIFA Days.

CLB Công an Hà Nội cho biết, sở dĩ đội muốn mời HLV Kiatisak vì khi còn khoác áo cầu thủ, đây là nhân vật hết sức nổi tiếng, đem lại thành công rực rỡ cho bóng đá Thái Lan. Khi Kiatisak nhận lời bầu Đức sang đầu quân cho HAGL, cựu danh thủ này cũng đã đem đến cho đội bóng phố núi những thành tích đáng tự hào.

Trên thực tế, HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak cũng đã có những nét khởi sắc. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, HAGL vẫn chưa thành công vượt trội như kỳ vọng. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB Công an Hà Nội tin tưởng, khi được chuyển môi trường làm việc mới, HLV Kiatisak sẽ đem đến cho đội Công an Hà Nội nhiều sự đổi thay tích cực.

Kế hoạch mời HLV Polking tạm gác sang một bên và HLV Gong Oh-kyun sắp được thay thế bởi gương mặt quen thuộc của bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Khi HLV Gong Oh-kyun cầm quân, đội Công an Hà Nội không chơi tốt và hiệu quả thành tích không cao, thậm chí có dấu hiệu sa sút. Đội bóng đã phải để Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại chỉ đạo chiến thuật ở trận gặp đội Bình Dương mới đây. Ông Đại tỏ ra khá mát tay khi đội Công an Hà Nội đã giành chiến thắng áp đảo.

Tuy nhiên về chiến lược đường dài, CLB Công an Hà Nội vẫn cần đến vai trò của một HLV trưởng đúng nghĩa mà theo lãnh đạo đội bóng, HLV Kiatisak là phù hợp nhất.