Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Nhờ đó, các hộ từng bước sửa chữa nhà cửa, khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống.

Góp thêm điểm tựa

Từ tháng 6-2026, Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai triển khai tại 3 xã Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông và An Lương, hỗ trợ 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 và mưa lũ năm 2025, với tổng kinh phí trực tiếp 1,346 tỷ đồng.

Tùy mức độ thiệt hại và nhu cầu thực tế, người dân được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, phục hồi sinh kế hoặc nhận tiền mặt đa mục đích. Tổng cộng có 12 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà (20 triệu đồng/hộ), 58 hộ phục hồi sinh kế với tổng kinh phí 406 triệu đồng và 195 hộ nhận tiền mặt đa mục đích tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Ở thôn Chánh An, xã An Lương, gia đình ông Trần Hữu Thuộc (SN 1954) và bà Đặng Thị Thêm (SN 1956) là một trong những hộ được hỗ trợ phục hồi sinh kế.

Trận bão cuối năm 2025 đã làm tốc mái hiên, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Với khoản hỗ trợ 7 triệu đồng, vợ chồng ông Thuộc dành thêm một khoản tiền của gia đình để mua 2 con heo giống và 70 con gà.

Từ nguồn hỗ trợ của dự án, bà Đặng Thị Thêm (xã An Lương) hy vọng gia đình có thêm nguồn thu ổn định, hướng đến cuộc sống bền vững hơn. Ảnh: N.M

“Được hỗ trợ, vợ chồng tôi đã nhanh chóng mua vật nuôi theo như cam kết với dự án. 2 con heo mua về lúc đầu còn nhỏ, sau khoảng 2 tháng nay đã được 30-40 kg, đàn gà cũng đông thêm” - ông Thuộc chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 70, vợ chồng ông Thuộc vẫn duy trì việc đồng áng, chăn nuôi và bán đồ ăn sáng, chiều. Các con đã có gia đình riêng, vì vậy ông bà vẫn cố gắng lao động để tự lo cuộc sống.

Ngoài 2 con heo giống từ dự án đang trên đà lớn, con heo nái của ông bà vừa sinh 5 heo con, mỗi con bán được khoảng 1,5 triệu đồng, tạo thêm một khoản thu đáng kể đối với gia đình.

Với ông Thuộc, khoản hỗ trợ không chỉ giúp gia đình có thêm vật nuôi sau bão mà còn tạo thêm 1 cơ hội để tiếp tục sản xuất, chăn nuôi và từng bước phục hồi nguồn thu. Từ khoản hỗ trợ ban đầu, những con giống đang lớn lên từng ngày, mở ra khả năng tạo sinh kế lâu dài hơn cho gia đình.

Cũng tại xã An Lương, ngôi nhà của bà Châu Thị Thúy Phương (SN 1971, ở thôn Thuận An) vẫn còn những dấu tích của trận bão. Ngôi nhà đã 26 năm tuổi bị nứt vách giữa các gian, mái tôn nhà chính bị tốc khoảng một nửa; chuồng heo, chuồng bò cũng hư hỏng. “Bữa đó, 2 vợ chồng lo xuống nhà cháu để tránh trú. Đến khi về thì nhà cửa đã…” - bà Phương nhớ lại.

Từ nguồn hỗ trợ 20 triệu đồng của dự án, bà Châu Thị Thúy Phương (xã An Lương) sửa chữa mái hiên và một số hư hại khác trong nhà. Ảnh: N.M

Sau bão, gia đình tự khắc phục trước, lắp lại phần mái nhà chính để có chỗ ở ổn định. Khi được dự án hỗ trợ thêm 20 triệu đồng, bà tiếp tục lắp mái tôn và gia cố những phần nhà bị hư hỏng. Ngôi nhà dần được sửa sang, nhưng với gia đình bà Phương, cuộc sống vẫn còn nhiều khoản phải lo.

2 cô con gái sinh đôi đang học tại TP. Hồ Chí Minh nên gánh nặng chi phí càng lớn. Vì thế, chuyện nhà cửa dù còn nhiều hạng mục cần sửa chữa, vợ chồng bà đành tạm gác lại, tiếp tục lo cuộc sống và việc học của các con.

Từ cứu trợ đến phục hồi

Theo ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, điểm quan trọng trong triển khai dự án là bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Việc lựa chọn 265 hộ được thực hiện công khai, với sự tham gia của chính quyền, Hội CTĐ, trưởng thôn và người dân, ưu tiên các hộ chịu thiệt hại và nhóm dễ bị tổn thương.

Với 58 hộ được hỗ trợ sinh kế, nguồn lực được sử dụng để xây dựng các mô hình chăn nuôi phù hợp, gồm 15 hộ nuôi bò, 24 hộ nuôi heo, 18 hộ nuôi gà và 1 hộ nuôi vịt. Qua giám sát, các mô hình bước đầu tạo việc làm, góp phần khôi phục thu nhập cho gia đình sau thiên tai.

“Điều quan trọng là hỗ trợ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng hộ và đi cùng giám sát sau cấp phát. Cách làm này giúp nguồn lực cứu trợ không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động phục hồi cuộc sống” - ông Lê Phong - Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết.

Từ cấp tỉnh đến xã, thôn và từng hộ gia đình, quá trình sử dụng nguồn hỗ trợ được theo dõi, đánh giá. Kết quả cho thấy các hộ cơ bản sử dụng đúng mục đích; tiền mặt đa mục đích chủ yếu dành cho lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, học tập và các nhu cầu thiết yếu. Không phát hiện trường hợp sử dụng sai mục đích.

Không dừng ở nguồn lực vật chất, dự án còn chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ, tình nguyện viên về sơ cứu tâm lý, bảo vệ, giới và hòa nhập, trách nhiệm giải trình, đánh giá sau cấp phát, truyền thông nước sạch, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh...

Qua đó, hỗ trợ người dân hôm nay đồng thời củng cố năng lực ứng phó, phục hồi của cộng đồng cho những mùa thiên tai tiếp theo.