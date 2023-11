Nhóm người giúp sức ông Trần Quý Thanh được hưởng lợi hàng chục tỷ đồng

(GLO)- Ngày 23-11-2023, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (“Prudential”) đăng cai tổ chức Hội nghị Định phí Bảo hiểm Việt Nam 2023 (Vietnam Actuarial Conference 2023-VAC 2023). Hội nghị có sự tham dự của hơn 350 chuyên gia trong và ngoài nước, cùng thảo luận về chủ đề “Kỷ nguyên mới của ngành bảo hiểm” (The Next Insurance Era).

(GLO)- Vi phạm do không công bố, công bố thông tin sai lệch đối với báo cáo tài chính, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group, mã TTB) bị phạt 260 triệu đồng.

(GLO)- Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật (huyện Đak Glei, Kon Tum) bị phạt và truy thu tổng cộng 802 triệu đồng do chiếm 245.500 m2 đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất để xây dựng các công trình dự án nhà máy điện gió.

(GLO)- Ngày 14-11-2023, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp với Quỹ Phòng-chống thương vong Châu Á (AIP) và Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai phát động dự án “Đến trường an toàn” năm học 2023-2024. Bước sang năm thứ 4 triển khai, dự án đã và đang nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 13.000 học sinh tiểu học.