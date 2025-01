Nghị định 178/2024 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

(GLO)- Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Gia Lai vừa có Kế hoạch số 28/KH-BCĐLNATTP triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 nhằm đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ phục vụ Nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn.