Ngày làm việc đầu tiên sau Tết: Nghiêm túc, phấn khởi

Tin liên quan Ngày làm việc đầu tiên sau Tết Quý Mão: Phấn khởi, nghiêm túc

Đúng 7 giờ sáng, 30 cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND TP. Pleiku đã có mặt đông đủ tại trụ sở Bưu điện tỉnh sẵn sàng bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Theo ghi nhận của P.V, 100% sở, ngành đều bố trí cán bộ, công chức để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. Tại các quầy, người dân cũng đến giao dịch từ khá sớm.

Anh Trương Thành Trung-Nhân viên hành chính công Sở Giao thông-Vận tải-chia sẻ: “Sau những ngày vui xuân, đón Tết, sáng 15-2, tôi đã có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để làm việc. Tuy đầu năm mới nhưng người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Giao thông-Vận tải khá đông. Trong ngày, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 60 hồ sơ đề nghị cấp, đổi giấy phép lái xe và cấp sổ liên vận quốc tế Việt-Lào. Chúng tôi luôn cố gắng giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đi lại thuận lợi”.

Vừa điền thông tin tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, anh Trần Cao Nguyên (26 tuổi, trú phường An Bình, thị xã An Khê) vừa chia sẻ: “Từ 6 giờ sáng, tôi đã di chuyển từ An Khê lên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xin cấp lý lịch tư pháp, bổ sung hoàn chỉnh thủ tục đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc vào tháng 3 tới. Mong rằng hồ sơ được thông qua để tôi có thể tìm kiếm một công việc ổn định ở Hàn Quốc”.

Lựa chọn ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn để làm thủ tục chuyển nhượng đất cho con, bà Ngô Thị Sen (tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku) mong muốn các con mình có một khởi đầu thuận lợi trong năm mới, từng bước ổn định cuộc sống.

“Đến đây, tôi nhận thấy không khí làm việc đầu năm rất vui tươi, sôi nổi. Cán bộ, viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND TP. Pleiku tư vấn, hướng dẫn rất nhiệt tình, giúp tôi hoàn thành thủ tục thuận lợi và nhanh chóng”-bà Sen nhìn nhận.

Theo bà Hà Thị Hồng Yến-Trưởng Bưu cục Hành chính công (Bưu điện tỉnh), trong ngày làm việc đầu năm, số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chưa nhiều. Dù vậy, tất cả cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị đều có mặt đầy đủ, tuân thủ nghiêm giờ giấc và nội quy, quy định làm việc.

“Trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết, đông nhất vẫn là bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Giao thông-Vận tải. Riêng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND TP. Pleiku, tỷ lệ giao dịch chỉ bằng 30% so với ngày thường”-bà Yến thông tin.

Mặc dù không khí vui tươi của những ngày Tết cổ truyền dân tộc vẫn còn hiện hữu nhưng tại các công sở trên địa bàn TP. Pleiku, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã bắt tay ngay vào công việc sau buổi họp mặt đầu năm ngắn gọn.

Ông Nguyễn Tín-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng-cho hay: Từ trước Tết, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của phường đã yêu cầu tất cả cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt, trong ngày đầu tiên làm việc sau Tết cần thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tập trung thực hiện nhiệm vụ; trong đó có công tác phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Đồng thời, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, tiếp tục tham mưu ban hành các kế hoạch để triển khai, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2024 đã đề ra.

Tương tự, cán bộ, nhân viên Bưu điện thị xã An Khê cũng phấn khởi trở lại với công việc. Giám đốc Nguyễn Đình Triệu cho biết: “Đơn vị có 35 cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở chính và 11 điểm giao dịch xã, phường. Để đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân, đơn vị đã mở cửa từ mùng 4 Tết và bố trí một số giao dịch viên trực tại bộ phận giao dịch.

Sáng 15-2, chúng tôi tổ chức gặp mặt, chúc Tết đầu năm, thông báo tình hình vui xuân, đón Tết của toàn đơn vị; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sau buổi gặp mặt, 100% cán bộ, công nhân viên đã bắt tay ngay vào công việc”.

Với 24 năm công tác trong ngành Bưu điện, chị Trần Thị Cẩm Hà-Nhân viên Bưu điện thị xã An Khê-cũng đã quen với không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương sau kỳ nghỉ Tết.

“Năm nào cũng vậy, sau Tết, lượng khách hàng đến giao dịch không nhiều nhưng chúng tôi luôn đi làm đầy đủ, đảm bảo hàng hóa gửi đến nơi, về đến chốn an toàn, không để thất thoát hoặc hư hỏng. Trong ngày đầu tiên đi làm trong năm mới Giáp Thìn, tôi mong bản thân và đồng nghiệp có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ khách hàng chu đáo hơn”-chị Hà bày tỏ.

Sau khoảng thời gian nghỉ Tết đầm ấm, vui vẻ bên gia đình, ngày 15-2, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành ở khu vực Đông Nam tỉnh cũng quay trở lại làm việc trong không khí rộn ràng, háo hức. Ghi nhận tại UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa), 100% cán bộ, công chức đã có mặt tại trụ sở từ sáng sớm.

Chủ tịch UBND xã Vũ Thị Hà Giang cho biết: “Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm, xã đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để gặp mặt tất cả cán bộ, công chức vào ngày mùng 1 Tết. Vì vậy, trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết, các bộ phận bắt tay ngay vào công việc. Người dân đến bộ phận một cửa của xã trong ngày khá đông. Tuy nhiên, cán bộ, công chức xã đều làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hỗ trợ người dân hoàn thành các thủ tục trong thời gian ngắn nhất”.

Anh Nay Yương (buôn Hiao, xã Chư Băh) phấn khởi nói: “Biết hôm nay xã trở lại làm việc nên tôi đến bộ phận một cửa ký hồ sơ xin việc để vào miền Nam làm công nhân. Được cán bộ xã hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, tôi không phải chờ đợi lâu nên cảm thấy rất hài lòng. Chỉ trong vòng 15 phút, tôi đã hoàn tất mọi giấy tờ, kịp thời gian về lên rẫy phụ gia đình”.

Tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện, cán bộ, công chức cũng phấn khởi bước vào ngày làm việc đầu năm. “Sáng nay, cán bộ, công chức đơn vị đều trang phục chỉnh tề và có mặt tại cơ quan sớm hơn thường lệ. Sau khi tham gia Tết trồng cây cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện, mọi người đồng loạt khởi động máy tính, sắp xếp hồ sơ, giải quyết công việc. Năm mới khí thế mới, hy vọng đơn vị sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”-bà Trần Thị Mai Liên-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy-kỳ vọng.

Cùng với các cơ quan nhà nước, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng khởi động trở lại công việc sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê-cho hay: Phần lớn công nhân, người lao động của đơn vị đều ở xa, đăng ký về quê ăn Tết. Để tạo điều kiện về mặt thời gian, Ban Giám đốc quyết định tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân vào chiều 15-2.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Nhà máy đã khởi động hệ thống lò đốt, tiếp tục sản xuất. Với khí thế hăng say, sôi nổi của ngày làm việc đầu năm, hy vọng đây sẽ là tín hiệu vui và động lực để đơn vị phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch sản xuất đề ra.

Có thể nói, với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh đã khởi động công việc trở lại đầy vui tươi, khẩn trương; kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì nghiêm; tạo khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn hướng về năm mới Giáp Thìn với nhiều thắng lợi mới.