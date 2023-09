Theo đó, để triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1158/KH-UBND ngày 7-6-2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5-4-2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 7-2-2023 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông-Vận tải, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc những nội dung: khi đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình giao thông phải kiểm tra, rà soát, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông, bao gồm cả các nút giao trong phạm vi dự án; xây dựng, lắp đặt thiết bị, công trình phòng hộ tại các đoạn đèo dốc, đắp cao theo quy định; không trình duyệt, phê duyệt dự án, thiết kế các công trình giao thông khi chưa thiết kế hệ thống an toàn giao thông theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; không đưa vào sử dụng khi chưa bố trí hệ thống an toàn giao thông và chưa được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông và Vận tải phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức thống kê, rà soát hệ thống an toàn giao thông tại các nút giao giữa đường tỉnh, quốc lộ được giao quản lý với các đường huyện; xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể, bố trí kinh phí để cải tạo nâng cao điều kiện an toàn, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại các nút giao, đặc biệt là biển cảnh báo, vạch/gờ giảm tốc trên đường chính và đường nhánh trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, đảm bảo đến năm 2025 có ít nhất 30% số vị trí nút giao, đến năm 2030 đạt 100% số vị trí nút giao giữa đường tỉnh, quốc lộ được giao quản lý với các tuyến đường huyện được cải tạo nâng cao điều kiện an toàn, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông.

Mặt khác, UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thống kê, rà soát, cải tạo nâng cao điều kiện an toàn, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại các nút giao giữa các quốc lộ do Trung ương quản lý với các tuyến đường huyện của tỉnh, đặc biệt là biển cảnh báo, vạch/gờ giảm tốc trên đường chính và đường nhánh trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của các quốc lộ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thống kê, rà soát toàn bộ hệ thống an toàn giao thông trên tuyến và tại các nút giao trên hệ thống đường huyện thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể, bố trí kinh phí để hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên tuyến và tại các nút giao, nâng cao điều kiện an toàn của hệ thống đường huyện, đảm bảo đến năm 2025 có ít nhất 15% số tuyến đường huyện, đến năm 2030 có ít nhất 50% số tuyến đường huyện được bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông.