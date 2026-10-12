Microsoft mang đến thay đổi đáng chú ý trên Windows 11

Trong sự kiện Windows và Surface vừa diễn ra, Microsoft đã công bố nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là về phần mềm dành cho các nhà phát triển. Tuy nhiên, một tính năng mới được bổ sung vào Windows 11 cho người dùng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý: trải nghiệm tìm kiếm Windows được thiết kế lại.

Công cụ tìm kiếm của Windows 11 tiếp tục được cải tiến. Ảnh: MICROSOFT

Ở thời điểm hiện tại, tính năng tìm kiếm mới đang được triển khai cho những người tham gia chương trình Windows Insider. Đặc biệt, đây là lần cải tiến thứ hai mà Microsoft mang đến công cụ tìm kiếm của Windows chỉ trong thời gian ngắn, với mục tiêu có một giao diện gọn gàng hơn.

Công cụ tìm kiếm mới được xây dựng trên nền tảng WinUI 3, với bố cục khung duy nhất giúp tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống. Microsoft đã loại bỏ khung xem trước lớn, thay vào đó là danh sách kết quả đơn giản hơn để phản ánh tốt hơn cách người dùng thực hiện tìm kiếm.

Tăng cường trải nghiệm AI trên Windows 11

Điểm đáng chú ý nhất trong trải nghiệm tìm kiếm mới là tính năng Inline actions. Mặc dù Microsoft không công bố rõ ràng rằng tính năng này có được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) hay không, nhưng cách hoạt động của nó tương tự một tác nhân AI. Thay vì chỉ trả về cài đặt hoặc ứng dụng, công cụ tìm kiếm của Windows giờ đây có thể thực hiện trực tiếp một số yêu cầu nhất định. Người dùng có thể nhập các cụm từ như "switch to dark mode", "turn on night light", "turn on Bluetooth", "dim my screen" hoặc "mute", công cụ tìm kiếm sẽ tự động thực hiện các thao tác mà không cần truy cập vào Settings.

Ngoài ra, Microsoft cũng đang phát triển các thao tác với Phone Link nhằm giúp người dùng có thể gửi tin nhắn văn bản từ điện thoại được kết nối trực tiếp thông qua tìm kiếm.

Trải nghiệm tìm kiếm được thiết kế lại hiện đã có sẵn bằng tiếng Anh cho những người tham gia chương trình Windows Insider trên kênh Experimental, bao gồm Build 26340.9616 và Experimental 26H1 Build 28120.3181. Người dùng có thể kích hoạt tính năng này thông qua Settings > Windows Update > Windows Insider Program > Feature flags.

Microsoft cho biết họ dự kiến sẽ tích hợp trải nghiệm tìm kiếm mới vào menu Start của Windows 11 vào năm tới, đồng thời mở rộng thêm nhiều thao tác mà tính năng này có thể thực hiện.

Theo Kiến Văn (TNO)