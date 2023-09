Mang Yang: Tóm gọn đối tượng bảo kê việc thu mua sầu riêng

Hiện nay, người dân xã Đak Djrăng đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện đối tượng lạ mặt bắt ép thương lái thu mua sầu riêng của các hộ dân phải nộp tiền “bảo kê”. Cụ thể, đối tượng này chèn ép, đe doạ các thương lái từ nơi khác đến địa bàn xã thu mua sầu riêng và yêu cầu họ phải nộp cho chúng 1.000 đồng/kg. Trường hợp, thương lái không đồng ý thì sẽ bị các đối tượng đe doạ, gây khó khăn. Hành vi này khiến các thương lái và người dân hoang mang, lo sợ.

Ông L.V.L (xã Đak Djrăng) cho biết: Gia đình ông có 200 cây sầu riêng, hiện tại đang bước vào mùa thu hoạch với giá bán cho các thương lái là 81.000 đồng/kg (sầu riêng Thái). Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện đối tượng “bảo kê” ảnh hưởng đến việc mua bán, làm ăn của người dân. Bức xúc trước hành vi của chúng, người dân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. “Phần lớn sầu riêng trên địa bàn do các thương lái từ tỉnh Đak Lak qua thu mua. Tuy nhiên, khi thương lái tới hỏi mua liền bị đối tượng lạ mặt ra chặn đường, đe dọa và ép phải nộp tiền "bảo kê", nếu không sẽ phá mối làm ăn. Tôi mong cơ quan Công an sớm bắt đối tượng này”-ông L. bức xúc.

Trao đổi về sự việc này, Trung tá Lê Thanh Hoài-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Mang Yang) cho hay: Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24-8-2023, tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Bình, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện phối hợp với Công an huyện Đak Đoa đã bắt quả tang đối tượng Võ Minh Duy đang nhận 20 triệu đồng từ thương lái ở Đak Lak đến thu mua sầu riêng trên địa bàn xã Đak Djrăng.

Tại cơ quan Công an đối tượng ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, ngày 31-8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Võ Minh Duy về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.