(GLO)- Trong tháng 8 vừa qua, chương trình “Mái ấm biên cương” năm 2023 đã hoàn thành việc trao tặng 31 căn nhà nghĩa tình cho các hộ gia đình, giúp họ được an cư và có thêm động lực để vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

“Mái ấm biên cương” là chương trình an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vận động nguồn lực hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chung sức xây dựng nhà giúp người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được an cư. Năm 2021, Đảng ủy Khối đã vận động xây dựng 27 mái ấm với tổng kinh phí 1,695 tỷ đồng cho các hộ nghèo huyện Chư Prông. Năm 2022, xây dựng 35 mái ấm với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng cho hộ nghèo huyện Ia Grai (29 căn) và các huyện: Chư Prông, Đak Pơ, Krông Pa, Ia Pa. Năm 2023, chương trình tiếp tục xây dựng 31 mái ấm với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng cho bà con nghèo huyện Đức Cơ (22 căn), số còn lại phân bổ cho 7 huyện, thị xã trong tỉnh.

Dọn về ở trong căn nhà mới, bà Hoàng Thị Thiêm (làng Mook Trê, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) rất xúc động. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Agribank Gia Lai, cộng thêm tiền tích góp của gia đình, căn nhà mới được hoàn thành với diện tích 80 m2. Bà Thiêm bộc bạch: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ đã tạo điều kiện để gia đình hoàn thành căn nhà, ổn định cuộc sống”. Tại huyện Đức Cơ, bên cạnh nguồn lực chính từ chương trình “Mái ấm biên cương”, huyện đã hỗ trợ thêm kinh phí cho 5 hộ (5 triệu đồng/hộ) để góp thêm kinh phí xây nhà. Đồng thời, 8 hộ huy động được nguồn lực hỗ trợ từ người thân với tổng số tiền là 365 triệu đồng.

Chị Rơ Châm Phyang (làng Yom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai) cũng không giấu được niềm vui khi có căn nhà mới. Nhờ chương trình “Mái ấm biên cương” và đơn vị tài trợ Agribank Đông Gia Lai, gia đình chị đã có ngôi nhà mới với diện tích 45 m2. Chị Phyang chia sẻ: “Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng của Agribank Đông Gia Lai, gia đình góp thêm 30 triệu đồng, chính quyền địa phương hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhà tài trợ”.

Trao đổi với P.V, ông Đào Thanh Tịnh-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Agribank Gia Lai-cho biết: “Thực hiện các đợt vận động của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Agribank Gia Lai đã tích cực đóng góp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được xây dựng là một mái ấm giúp bà con ổn định nơi ở, có thêm niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống. Đối với chúng tôi, việc làm này không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, với cộng đồng mà còn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước”.

Đánh giá về chương trình “Mái ấm biên cương”, ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-nhấn mạnh: Chương trình “Mái ấm biên cương” năm 2023 có nhiều điểm nổi bật đáng ghi nhận. Công tác xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, công tác bàn giao mang tính thống nhất, tập trung. Ngoài nguồn hỗ trợ kinh phí từ các đơn vị tài trợ, chính quyền các cấp, gia đình đã góp thêm kinh phí giúp hoàn thiện căn nhà với trị giá cao hơn. Một điểm nổi bật nữa là các cơ quan hành chính tỉnh tham gia đóng góp kinh phí nhiều hơn, đã hỗ trợ 150 triệu đồng để xây dựng 2 mái ấm tại huyện Đức Cơ.

Nếu các năm trước mức kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị tham gia chương trình là 50 triệu đồng/căn thì năm 2023, mức kinh phí hỗ trợ nâng lên 64 triệu đồng/căn. Ngoài nguồn hỗ trợ, các đơn vị tài trợ còn tặng các gia đình một số vật dụng sinh hoạt cần thiết. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối còn vận động một số cơ quan, đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng cho 50 hộ nghèo, khó khăn tại huyện Chư Păh và Chư Pưh, mỗi hộ 1 triệu đồng.