Lực lượng An ninh điều tra: Chủ động phát hiện, phòng ngừa từ xa, từ sớm

(GLO)- Với phương châm “An ninh chủ động phát hiện, phòng ngừa từ xa, từ sớm”, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã lập nhiều chiến công trong công tác phòng-chống các loại tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên.

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, các loại tội phạm như: xâm phạm an ninh quốc gia; tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; tổ chức cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép; làm giả các tài liệu cơ quan, tổ chức; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ… có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh điều tra đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình địa bàn và đối tượng nghi vấn để có biện pháp đấu tranh.

Một trong những loại tội phạm nổi lên trong thời gian qua là tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài với nhiều đường dây có sự tham gia của cả các đối tượng trong và ngoài nước, hoạt động hết sức tinh vi. Các đối tượng chủ mưu cầm đầu là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài lợi dụng sự thiếu hiểu biết, kinh tế khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số để móc nối với các đối tượng trong nước để rủ rê, lôi kéo người dân trốn sang nước ngoài tìm cuộc sống sung túc, việc nhẹ lương cao.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nhưng lực lượng An ninh điều tra đã nỗ lực để phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các địa phương kịp thời “chặt đứt” những đường dây tội phạm.

Điển hình như vào đầu tháng 3-2023, đối tượng Uk (FULRO lưu vong ở Mỹ) dùng mạng xã hội liên lạc với Anhơl (SN 1975, trú tại làng Bia Bre, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) tuyên truyền rằng con đường vượt biên qua biên giới Việt Nam-Campuchia đã được “khơi thông”. Uk dụ dỗ Anhơl vượt biên qua Campuchia sẽ có cơ hội đi nước thứ 3 hưởng cuộc sống sung sướng mà không phải lao động. Tin theo lời của Uk, Anhơl rủ thêm Nên (SN 1979), Chrơch (SN 1964), Oih (SN 1977) và Jrớt (SN 1956, trú cùng làng) để họp bàn kế hoạch bán tài sản, dẫn theo vợ con vượt biên với mức phí 25 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, mọi hành động của các đối tượng đều bị trinh sát Phòng An ninh điều tra phát hiện. Chiều 27-3-2023, tại thị trấn Đak Đoa, khi 5 gia đình (21 người) chuẩn bị lên 2 xe ô tô thuê trước đó để tìm đường vượt biên sang Campuchia qua biên giới một số tỉnh miền Tây Nam Bộ thì bị phát hiện. 4 đối tượng gồm: Anhơl, Nên, Chrơch và Oih sau đó đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Thiếu tá Phạm Thành Công-Đội trưởng Đội điều tra (Phòng An ninh điều tra) chia sẻ: Vất vả nhất có lẽ vẫn là những vụ án liên quan đến yếu tố nước ngoài. Bởi lẽ, các đối tượng hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi. Chúng móc nối và phân công nhiệm vụ cho các đối tượng trong nước theo từng công đoạn qua mạng viễn thông. Bên cạnh đó, số đối tượng tham gia đông và ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nên quá trình làm rõ gặp rất nhiều khó khăn. Để ngăn chặn các đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các lực lượng khác của Công an tỉnh. Có những vụ án, đơn vị phải mất hàng tháng nắm bắt thông tin, bám sát cơ sở, ra Bắc vào Nam để xác minh, truy bắt các đối tượng.

Với quyết tâm truy bắt các đối tượng phạm tội, không để người dân dính “bẫy lừa” của kẻ xấu, từ năm 2022 đến nay, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh đã triệt phá 4 đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, khởi tố 18 bị can và đưa 45 người dân trở về địa phương. Đồng thời, bắt giữ, khởi tố 3 vụ/6 bị can về hành vi tổ chức cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép.

Ngoài loại tội phạm trên, từ năm 2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố điều tra 36 vụ với 83 bị can về các hành vi: lưu hành tiền giả; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ; làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; xâm nhập trái phép mạng viễn thông…

Điển hình như vào đêm 19-4-2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Phan Thanh Nam (SN 1965, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) và Nguyễn Thị Ba (SN 1970, trú tại xã Ayun, huyện Mang Yang) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ 48 kg thuốc nổ TNT và 701 kíp nổ điện.

Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh điều tra-cho biết: Mỗi vụ án lại có khó khăn riêng, có những vụ liên quan đến hàng chục trường hợp ở nhiều tỉnh, thành. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao, đơn vị luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, yêu cầu mỗi người phải nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.