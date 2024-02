Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật về thủ tục làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhưng trong quá trình di dời đồ đạc để chuyển chỗ ở, tôi đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi có thể làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Hồ sơ gồm những thủ tục, giấy tờ gì và tôi có phải thuê để đo đạc lại thửa đất hay không?

- Luật sư Bùi Thanh Vũ-Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Phú kiêm Trưởng Chi nhánh Gia Lai-trả lời:

Căn cứ Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất thì bạn phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã thì bạn nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính có quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi giấy chứng nhận như sau:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Căn cứ theo Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT thì trường hợp cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất vẫn cần đo đạc lại đất nếu không còn các thông tin ghi nhận về diện tích đất đã đo trước đó, hoặc do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp từ rất lâu nên bị sai lệch, mờ thông tin hoặc mất thông tin... Do đó, cơ quan quản lý đất đai có quyền yêu cầu bạn thực hiện việc đo đạc lại đất khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.