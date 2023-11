Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật về lối đi qua phần đất của người khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

*Bạn đọc T.C.A. (thị xã An Khê) hỏi: Tôi có căn nhà do cha mẹ tặng cho, nằm ở phía sau căn nhà của em ruột tôi là T.C.B. Để đi ra đường công cộng, gia đình tôi phải đi qua phần đất cặp nhà của B; phần đất này vẫn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do B. đứng tên.