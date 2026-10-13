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Thời sự

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết

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MAI LÂM (theo TTXVN, daibieunhandan)

(GLO)- Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17-10, với tổng thời gian làm việc khoảng 30 ngày, trong đó có 6 ngày thứ Bảy và một ngày Chủ nhật. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Sáng 13-10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

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Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Hồ Long/daibieunhandan

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết: Kỳ họp thứ Hai dự kiến khai mạc sáng 17-10 và bế mạc ngày 21-11, với tổng thời gian làm việc khoảng 30 ngày.

Kỳ họp tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt: đợt 1 từ ngày 17-10 đến 14-11, đợt 2 từ ngày 20 đến 21-11. Từ ngày 15 - 19/11, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan sẽ tập trung tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội dự kiến bố trí làm việc thêm 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật.

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm; cho ý kiến đối với 4 dự án luật.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, đại biểu Quốc hội sẽ nghiên cứu báo cáo về 10 nội dung, nhóm nội dung để phục vụ hoạt động giám sát và xem xét các vấn đề theo quy định.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Đề án thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng cường thông tin về kỳ họp trên các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề; đổi mới nội dung, hình thức thể hiện và phát huy hiệu quả các nền tảng số. Đồng thời, chú trọng các bài viết chuyên sâu về những vấn đề Quốc hội xem xét, quyết định; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và người dân tới nghị trường.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị tăng cường định hướng hoạt động báo chí, bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, rõ ràng; tránh giật tít, câu view hoặc đưa tin gây hiểu nhầm, tạo cơ hội cho việc xuyên tạc, lan truyền thông tin sai lệch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung thông tin sâu rộng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; trọng tâm là kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời cung cấp thông tin chính thống về hoạt động lập pháp, quá trình xây dựng luật, nghị quyết; thận trọng trong khai thác, trích dẫn thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, quyết sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Các cơ quan báo chí cũng cần chú trọng tuyên truyền về giáo dục, văn hóa, công tác đền ơn đáp nghĩa và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và lan tỏa hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Cũng tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị tăng cường cung cấp thông tin từ sớm, nhất là đối với những dự án luật có tác động lớn đến đời sống xã hội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận tài liệu, hình ảnh và hoạt động nghị trường.

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