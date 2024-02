(GLO)- Chiều 2-2, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức trận đấu chung kết giữa 2 đội thị trấn Phú Túc và Công an huyện, đồng thời bế mạc Giải Bóng chuyền nam truyền thống mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Ở trận chung kết, các vận động viên (VĐV) của đội bóng chuyền Công an huyện Krông Pa đã có màn thể hiện vượt trội so với đối thủ thị trấn Phú Túc khi xuất sắc cả trong khâu tấn công lẫn phòng ngự. Trong khi đó, các VĐV thị trấn Phú Túc nhập cuộc không tốt để rồi bị lấn lướt trong suốt trận đấu. Chung cuộc, đội bóng Công an huyện Krông Pa đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.

Ngay sau khi trận chung kết của giải kết thúc, Ban tổ chức đã bế mạc và trao giải thưởng gồm cúp, cờ và huy chương vàng cùng số tiền thưởng cho đội Công an huyện Krông Pa; thị trấn Phú Túc đạt huy chương bạc; 2 đơn vị xã Chư Rcăm và Câu lạc bộ Võ Cổ truyền đạt huy chương đồng.

Giải đấu diễn ra từ ngày 31-1 đến 2-2 tại sân Nhà Văn hóa huyện Krông Pa đã quy tụ gần 150 VĐV đến từ 14 đội bóng của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Các đội bóng được chia làm 4 bảng, gồm 2 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội, các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết, 4 đội thắng ở tứ kết vào thi đấu bán kết và 2 đội thắng ở bán kết tranh chức vô địch, 2 đội thua ở bán kết đồng hạng 3. Các trận đấu diễn ra theo thể thức 3 set thắng 2, riêng trận chung kết thi đấu 5 set thắng 3. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tạo sự hấp dẫn cho giải đấu, Ban tổ chức cho phép mỗi đội bóng được quyền sử dụng 2-3 cầu thủ ở ngoài huyện về thi đấu cho đội của mình.