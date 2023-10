(GLO)-Ngày 17-10, ông Phạm Văn Đại-Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết nam sinh lớp 9 A4 của Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O) vừa bị đuối nước do đi tắm ao. Học sinh xấu số tên N.V.V. (SN 2009, trú tại làng Kloong, xã Ia O).

(GLO)- Sáng 11-10, Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Mạc Thanh Tùng (tổ 1, phường An Tân). Dự lễ bàn giao có Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước; đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Tân.