Kông Chro "chuyển mình" cùng đất nước

Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết một lòng, chung tay tạo nên nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trước thềm xuân mới, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phan Văn Trung xung quanh nội dung này.

*P.V: Năm 2024, huyện Kông Chro đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Đồng chí có thể khái quát về những kết quả nổi bật mà địa phương vừa đạt được?

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro Phan Văn Trung. Ảnh: M.T

- Bí thư Huyện ủy PHAN VĂN TRUNG: Năm 2024 quả thật có nhiều khó khăn và thách thức. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, vừa chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội các tổ chức cơ sở Đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển mới.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất đạt 6.770,64 tỷ đồng, tăng 10,45% so với năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với tỷ trọng nông-lâm nghiệp-thủy sản chiếm 40,06%, công nghiệp-xây dựng chiếm 37,31% và dịch vụ chiếm 22,63%.

Trong năm, toàn huyện gieo trồng trên 43.465 ha cây trồng các loại, tăng 0,4% so với năm 2023. Đáng chú ý, huyện có 4.170,4 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm; chuyển đổi gần 753 ha sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn.

Chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn gia súc 72.564 con, vượt 1,7% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng-chống cháy rừng luôn được quan tâm chỉ đạo song song với chăm sóc rừng trồng. Năm nay, huyện trồng được 1.124 ha rừng, vượt 87,3% chỉ tiêu nghị quyết.

Huyện cũng chú trọng triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Hiện nay, bình quân mỗi xã đạt gần 13,08 tiêu chí nông thôn mới.

Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024; các chính sách dân tộc được thực hiện có hiệu quả. Đến cuối năm 2024, toàn huyện còn 3.643 hộ nghèo (chiếm 27,85%) và 1.782 hộ cận nghèo (chiếm 13,62%).

Cùng với đó, giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 10,21%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 4,9%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 2,28% so với năm 2023. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 43,21 tỷ đồng, vượt 74,24% so với nghị quyết.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện có 16/32 trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; giao quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu.

Song song với đó, hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm đúng mức. Năm 2024, Đảng bộ huyện kết nạp được 107 đảng viên mới, vượt 1,9% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai tích cực. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân; đồng thời, tổ chức hiệu quả các hoạt động phong trào, cuộc vận động; quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên.