Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với 3 tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk

(GLO)- Chiều 13-10, tại phường Quy Nhơn, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2026 và ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới.

Tham dự hội nghị, về phía KTNN có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng KTNN.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phi Long

Về phía tỉnh Gia Lai, có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Về phía các địa phương có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, công tác phối hợp với KTNN có ý nghĩa thiết thực, giúp địa phương nhận diện rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; từ đó kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng điều hành.

Tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2026, đồng thời thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới, trong bối cảnh các địa phương đã sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo sơ kết, thời gian qua, KTNN đã phối hợp với các địa phương trong xây dựng kế hoạch, triển khai kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán chuyên đề và kiểm toán hoạt động; tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu, tiềm ẩn rủi ro trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Các địa phương cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm toán, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan; đồng thời phối hợp trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Qua kiểm toán, bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực, KTNN đã chỉ ra các hạn chế, sai sót và kiến nghị giải pháp chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành ngân sách.

Đáng chú ý, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn KTNN khu vực VIII lũy kế đến tháng 9-2026 đạt 94,6%. Kết quả này cho thấy chuyển biến trong công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kiến nghị, đồng thời khẳng định vai trò của việc phối hợp giữa cơ quan kiểm toán với cấp ủy, chính quyền và cơ quan dân cử tại địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phi Long

Các báo cáo kiểm toán cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ HĐND các tỉnh thẩm tra, giám sát, phê chuẩn quyết toán ngân sách và quyết định dự toán, phân bổ ngân sách năm sau; giúp các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh những bất cập trong cơ chế, chính sách, nhất là ở các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đất đai và đầu tư công.

Việc trao đổi thông tin về kế hoạch kiểm toán, thanh tra, kiểm tra góp phần hạn chế trùng lặp, chồng chéo, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của mỗi bên.

Tuy nhiên, quá trình phối hợp vẫn còn những hạn chế như việc cung cấp hồ sơ, tài liệu có lúc chưa kịp thời, đầy đủ; một số kiến nghị kiểm toán thực hiện còn chậm; việc xác định đơn vị kế thừa trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính còn gặp khó khăn. Cơ chế trao đổi định kỳ giữa các bên cũng cần được duy trì thường xuyên hơn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng KTNN Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh các địa phương mở rộng không gian phát triển, triển khai nhiều dự án hạ tầng, đầu tư công và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu quản lý, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực công ngày càng cao.

Vì vậy, hoạt động phối hợp không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các cuộc kiểm toán mà cần được mở rộng từ khâu xây dựng kế hoạch, chia sẻ dữ liệu, giám sát đến theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Qua đó, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kịp thời phát hiện nguy cơ thất thoát, lãng phí và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

KTNN ký kết quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Quy chế phối hợp được ký kết lần này có nhiều điểm mới, nổi bật là mở rộng phạm vi phối hợp lên 10 nội dung, bổ sung sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định rõ hơn trách nhiệm của KTNN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND các tỉnh.

Các bên sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số; phối hợp lựa chọn những nội dung kiểm toán sát với yêu cầu quản lý và vấn đề địa phương quan tâm; đồng thời đẩy mạnh theo dõi, thực hiện kiến nghị kiểm toán, hạn chế chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Tổng KTNN đề nghị KTNN khu vực VIII chủ động làm việc với từng địa phương để thống nhất kế hoạch kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm; phối hợp hoàn thành báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương đúng thời hạn, phục vụ hoạt động giám sát, phê chuẩn quyết toán của HĐND.

Các địa phương cần chỉ đạo cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời; rà soát, xác định rõ trách nhiệm thực hiện các kiến nghị còn tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính; duy trì giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

KTNN ký quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phi Long

KTNN ký quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Phi Long

Quy chế phối hợp giai đoạn mới cũng hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số và chủ động hạn chế chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương.

KTNN trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KTNN" cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và lãnh đạo sở, ngành các địa phương. Ảnh: Phi Long

Tại hội nghị, KTNN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho 16 đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của 3 địa phương đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trong thời gian qua.

KTNN trao tặng biểu trưng Nhà tình nghĩa cho đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Ảnh: Phi Long

Dịp này, KTNN cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng 15 Nhà tình nghĩa cho 3 tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk; mỗi địa phương 5 căn nhà, với tổng giá trị hỗ trợ 1 tỷ 350 triệu đồng.