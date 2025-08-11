Kbang - Khát vọng đổi mới và phát triển

(GLO)- Dưới ánh sáng soi đường của Ðảng, cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy được triển khai mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Kế thừa thành tựu của nhiệm kỳ trước, phát huy tiềm năng và lợi thế địa phương cùng khát vọng đổi mới, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc xã Kbang đang quyết tâm, đồng lòng để bứt phá, xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vị thế là trung tâm vùng.

Đảng bộ xã Kbang được thành lập theo Quyết định số 1751-QĐ/TU ngày 20.6.2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ (thị trấn Kbang, xã Lơ Ku và xã Đăk Smar). Hiện Đảng bộ xã có 1.437 đảng viên sinh hoạt tại 57 tổ chức đảng trực thuộc.

Nhiều thành tựu nổi bật

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đảng bộ trước sáp nhập đã thực hiện nghị quyết đại hội trong bối cảnh vừa có thuận lợi, vừa đối mặt với khó khăn. Với tinh thần đoàn kết và đổi mới, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, Đảng bộ thị trấn Kbang thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu chủ yếu; Đảng bộ xã Đăk Smar đạt và vượt 22/30 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Lơ Ku đạt và vượt 18/25 chỉ tiêu.

Xã Kbang nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Hải

Về công tác xây dựng Đảng, các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là Đảng bộ thị trấn Kbang 5 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kinh tế địa phương có bước chuyển dịch hợp lý khi thị trấn Kbang phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Trong khi đó, 2 xã Lơ Ku và Đăk Smar lại khẳng định thế mạnh trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Các địa phương đã huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng theo tiêu chí đô thị văn minh, xã đạt chuẩn nông thôn mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống cho người dân. Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao gắn với Chương trình OCOP và ứng dụng KHCN. Đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 53 triệu đồng/năm.

Hạt mắc ca là một trong những sản phẩm OCOP nổi bật của xã Kbang. Ảnh: Đức Hải

Công tác phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được địa phương đặc biệt quan tâm. Riêng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, địa phương đã huy động 5,25 tỷ đồng để hỗ trợ 93 hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền đã huy động nhiều nguồn lực và lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển KT-XH.

Hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới

Kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Kbang bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển” cùng khát vọng đổi mới, không gian phát triển mới, Đảng bộ xã xác định mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; năng động, sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực để xây dựng xã Kbang phát triển nhanh, bền vững.

Xã Kbang rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Hải

Trên cơ sở 18 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm giải pháp trên từng ngành, lĩnh vực, Đảng bộ xã Kbang đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đó là, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực; đồng thời, phát triển thương mại - dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế HTX, kinh tế tư nhân và nâng cao thu nhập cho người dân; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, không gian văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã.

Đồng thời, xã đề ra 4 khâu đột phá phát triển, cụ thể:

Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH theo hướng liên kết, đồng bộ, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục và các dự án mang tính chất kết nối giữa các khu vực. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Tập trung phát triển kinh tế tư nhân, phát triển thương mại, dịch vụ kết hợp du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, sinh thái, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực để xây dựng chính quyền số gần dân, vì dân, phục vụ nhân dân.

Tăng cường phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về năng lực, kỹ năng sống, thể chất; hoàn thiện hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đào tạo chuyển đổi nghề; xây dựng nếp sống văn minh, cải thiện môi trường theo hướng phát triển xanh, giữ gìn và duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn xã.

Thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc xã Kbang sẽ phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, tạo thế và lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới xây dựng thành công xã nông thôn mới, hướng tới mục tiêu chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.