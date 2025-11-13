Italjet Roadster 400 ra mắt - “Quái thú” phong cách Steampunk chinh phục EICMA 2025

(GLO)- Tại triển lãm EICMA Milan 2025, thương hiệu Ý Italjet một lần nữa khiến giới yêu xe phải trầm trồ khi vén màn mẫu Italjet Roadster 400 - chiếc scooter mang phong cách Steampunk ấn tượng bậc nhất hiện nay.

Tác phẩm nghệ thuật giữa thời hiện đại

Với những tín đồ mê xe, cái tên Italjet không còn xa lạ. Hãng xe Ý nổi tiếng với các dòng scooter công suất lớn, thiết kế phá cách và đậm chất “quái thú”. Lần này, Italjet tiếp tục khẳng định bản sắc riêng khi ra mắt Roadster 400 - mẫu xe tay ga hoàn toàn mới kết hợp giữa nét cổ điển của scooter Ý truyền thống và hơi thở cơ khí hiện đại mang đậm tinh thần Steampunk. Kết quả là một chiếc xe vừa độc đáo, vừa đầy tính nghệ thuật - như bước ra từ thế giới điện ảnh tương lai.

Thoạt nhìn, nhiều người có thể nghĩ đây là một sản phẩm tạo bởi AI hay đạo cụ trong phim Mad Max. Nhưng không, Roadster 400 là một mẫu xe thật, sẵn sàng đi vào sản xuất hàng loạt và dự kiến ra mắt thị trường vào năm 2026.

Ngôn ngữ thiết kế: Cổ điển pha cơ khí hiện đại

Roadster 400 là tác phẩm của Massimo Tartarini, CEO kiêm nhà thiết kế trưởng của Italjet. Ông đã khéo léo truyền tải tinh thần scooter Ý cổ điển vào một dáng vẻ mạnh mẽ, sắc sảo và hiện đại - đúng chất “Dragster” mà Italjet đã định hình từ lâu.

Phần đầu xe gây ấn tượng với đèn pha tròn cổ điển nằm trên mặt nạ cong mềm mại. Đuôi xe bo tròn như “đuôi ong”, tích hợp khe hút gió kiểu phản lực mang lại cảm giác vừa sang trọng, vừa mạnh mẽ. Toàn bộ thân xe được bao bọc bởi bộ khung ống thép đan chéo đặc trưng, kết hợp phuộc trước để hở và tay lái clip-on thể thao, tạo nên diện mạo cơ khí đậm chất Steampunk.

Sức mạnh và công nghệ vận hành

Dưới lớp vỏ độc đáo ấy là động cơ xi-lanh đơn 394 cc, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 31 kW (41,5 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 41,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Với trọng lượng khô chỉ 151 kg, Roadster 400 hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác lái phấn khích trên mọi cung đường.

Hệ thống treo của xe là điểm nhấn công nghệ đáng chú ý với cơ cấu DLAS (Dual Link Articulated Suspension) do Italjet tự phát triển. Thiết kế này tách biệt hoàn toàn chuyển động lái và phuộc trước, giúp tăng độ chính xác, giảm trọng lượng và cải thiện độ ổn định. Phía sau là phuộc đơn treo nổi kết hợp cơ cấu tay đòn tinh xảo - vừa đẹp về thẩm mỹ, vừa tối ưu hiệu suất vận hành. Đặc biệt, khe gió đôi giữa phần đuôi và hệ thống treo tạo điểm nhấn khí động học đầy ấn tượng.

Dự kiến giá bán và thời điểm ra mắt

Italjet Roadster 400 dự kiến có giá khoảng 7.500 euro (tương đương 228 triệu đồng) và sẽ chính thức mở bán vào năm 2026.