Ia Grai: 114 phương tiện thủy nội địa đăng ký quyền sở hữu và đánh số quản lý

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro vừa khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thức (SN 2003, trú tại làng Blà, xã Đăk Song, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Do mâu thuẫn, Nguyễn Sỹ T. đã dùng dao đâm thương vong bố mẹ vợ ở cùng thôn rồi bỏ trốn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Chun (SN 1995), ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Keo (SN 2000; cùng trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trưa 24.8, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu vụ 4 mẹ con chết bất thường tại nhà riêng.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.