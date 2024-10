Học tập và làm theo Bác với niềm tin, khát vọng

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ TP. Pleiku đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những tấm gương điển hình

Có lẽ không có cuộc vận động nào được cán bộ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi và sâu rộng như cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc vận động, những năm qua, Thành ủy Pleiku tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai có hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc học tập và làm theo Bác được các địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành hành động thực tiễn với những việc làm ý nghĩa, qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Từ năm 2016 đến nay, thành phố có hơn 82 mô hình, phong trào, cuộc vận động học tập và làm theo Bác; cấp cơ sở có 150 mô hình, phong trào, cuộc vận động được nhân rộng ra gần 800 mô hình, phong trào, cuộc vận động gắn với học tập và làm theo Bác.

Chị Mlê (làng Wâu, xã Chư Á) hướng dẫn học trò ở lớp học tình thương làm bài tập. Ảnh: N.G

Anh Trần Chí Hải (tổ 4, phường Hội Phú) là một trong những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2006, sau khi bị tai nạn, anh Hải bị biến dạng khớp phải nằm một chỗ.

Với ý chí mạnh mẽ cùng với sự động viên của gia đình, anh không đầu hàng số phận. Anh khát khao được đi học lại và khám phá kiến thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến năm 2016, anh thành lập Công ty TNHH một thành viên STAR H2, chuyên thiết kế trang web, viết lập trình và PR cho các sản phẩm.

Với sự nỗ lực không ngừng, năm 2020, anh là 1 trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Anh chia sẻ: “Bản thân tôi rất nỗ lực học tập và làm theo lời Bác. Ngoài công việc hàng ngày, tôi luôn dành thời gian tìm hiểu các trung tâm khuyết tật trên cả nước để học hỏi phương pháp, cách họ đang làm để mở công ty và tạo việc làm cho các bạn khuyết tật”.

Hơn 7 năm qua, tại làng Wâu (xã Chư Á), cô giáo trẻ Mlê (SN 1992) mở lớp học tình thương dành cho các em nhỏ. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nhưng lại không có duyên trở thành giáo viên đứng lớp chính thức, với khao khát đem con chữ cho trẻ em trong làng, chị Mlê đã mở lớp học và vận động bà con gửi con em cho mình kèm cặp miễn phí.

Với sự truyền dạy nhiệt tình từ cô giáo trẻ, nhiều em vốn học yếu, từng muốn bỏ học nay đã trở thành học sinh khá, giỏi. “Mong ước lớn nhất của mình là các em nhỏ được học hành đến nơi đến chốn và việc học sẽ mang lại ích lợi cho bản thân các em”-chị Mlê bày tỏ.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra sự đột phá trên mọi lĩnh vực của đời sống, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thời gian qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Học tập và làm theo Bác, Công an TP. Pleiku luôn chú trọng xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tọa đàm tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Bác. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khắc ghi lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lấy hạnh phúc, ấm no của người dân làm mục tiêu phấn đấu, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn gần dân, vì lợi ích của người dân. Ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ cán bộ cơ sở và già làng, người có uy tín trong cộng đồng tích cực vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thi đua phát triển kinh tế.

Già làng R’Cơm Hmyơk (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) cho hay: “Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phải sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Hiện nay, Đảng bộ TP. Pleiku có 59 tổ chức cơ sở Đảng được công nhận hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, 30 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác vừa được tuyên dương, khen thưởng.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Duy Thuân: Thời gian tới, Đảng bộ TP. Pleiku tập trung tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Cùng với đó, các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch của tập thể gắn với chương trình, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm, xác định nội dung đột phá tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.