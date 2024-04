Hành vi nhận hối lộ của hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, bị cáo buộc đã cùng kế toán lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Công an Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam với 3 cựu Trưởng phòng Giáo dục các huyện Tây Giang, Nam Giang và Bắc Trà My để điều tra về tội “nhận hối lộ.”