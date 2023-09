Gom bốn mùa vào thu

(GLO)- “Cảm xúc mùa thu” là chủ đề triển lãm mỹ thuật do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND thị xã An Khê khai mạc vào sáng qua (25-9) tại Nhà trưng bày Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo. Song, mùa thu như chỉ là cái cớ để triển lãm tập hợp, phô diễn vẻ tươi đẹp của đất trời, con người Tây Nguyên trong cả 4 mùa, mang đến cho người thưởng lãm những rung cảm sâu sắc.

Triển lãm đón khách tham quan đến ngày 30-9. Đây là lần đầu tiên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức triển lãm mỹ thuật tại cơ sở với mong muốn đưa các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đến với công chúng.

Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 9 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai gồm: Phạm Thế Bộ, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Điền, Lê Hùng, Lê Nguyễn Thảo My, Mai Quý Ngọc, Hồ Thị Xuân Thu, Võ Văn Tiếng và Nguyễn Văn Vinh. Đa dạng về chất liệu, phong cách, các tác phẩm cùng tôn nhau lên trong nguồn xúc cảm chung về vẻ đẹp vùng đất, con người Tây Nguyên hay những khoảnh khắc sống động của cuộc sống đời thường, những phút giao cảm và khoảng lặng nội tâm. Nhiều tác phẩm trong số này đã được trưng bày, đạt giải cao tại các triển lãm khu vực và toàn quốc.

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-nhận định: “Tình yêu màu sắc, đường nét, hình khối... đã kéo họ lại gần nhau, cùng tạo nên những “cảm xúc mùa thu” thật tuyệt diệu. Chiêm ngưỡng những thành quả ngọt ngào này cũng là sự ghi nhận, cộng hưởng, lan tỏa giá trị nghệ thuật mang đầy dấu ấn cá nhân”.

Đúng như chủ đề triển lãm, sắc thu ngời lên không gian của ngôn ngữ hội họa, gợi xúc cảm êm đềm, lãng đãng, miên man. Nhiều người dừng rất lâu trước bức “Cuối thu” của họa sĩ Nguyễn Văn Chung. Trong tranh, một bức tường cũ in bóng những cành cây khẳng khiu mùa lá rụng, trên đó mở ra một ô cửa nhỏ màu xanh. Giữa bậu cửa có chú chim nhỏ đang nhẹ chân đậu, chừng như quá ngơ ngác trước màu thu trong vắt.

Những bức sơn mài làm nên tên tuổi của nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu cũng khắc họa một mùa thu rất đỗi êm đềm qua những tác phẩm như “Bên chiều thu”, “Nắng thu”. Như bị mùa lãng mạn này mê hoặc, những bức còn lại của nữ họa sĩ như “Nắng ven đồi”, “Gùi củi”, “Chiều cao nguyên” cũng gây ấn tượng sâu sắc với tông màu vàng phai chủ đạo chen giữa sắc xanh thăm thẳm của núi đồi cao nguyên.

Không gian mùa thu đã được mặc định bởi chủ đề triển lãm nhưng sắc xuân vẫn bừng lên sức sống qua những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Đó là: “Dáng xuân” (Lê Hùng), “Trong vườn xuân” (Võ Văn Tiếng), “Dưới hoa”, “Sắc hoa”, “Tinh khôi” (Mai Quý Ngọc), “Tháng ba Tây Nguyên” (Võ Văn Tiếng). Nối tiếp là mùa hạ rực rỡ với “Mùa hè xanh” (Nguyễn Văn Chung), “Thiếu nữ và hoa sen” (Lê Hùng)… Để rồi họa sĩ Nguyễn Văn Điền kết lại với bức “Chớm đông”. Gom cả 4 mùa vào thu, những tên tuổi của làng hội họa Gia Lai đã kể lại từng biến chuyển sinh động của cuộc sống bằng nét cọ uyển chuyển và lung linh sắc màu.

Henry Ward Beecher-nhà tư tưởng nổi tiếng người Mỹ-từng nói: “Mỗi nghệ sĩ đều nhúng cọ vào tâm hồn mình và vẽ vào mỗi bức tranh”. Những tác phẩm tại triển lãm lần này đã minh chứng điều ấy. Lùi lại để ngắm nhìn thế giới nội tâm của chính mình và rộng hơn là của cả một vùng đất, các họa sĩ đã giãi bày cảm thức, trăn trở sâu xa thông qua những tác phẩm: “Khoảng lặng”, “Miền ký ức” (Lê Hùng), “Giao cảm” (Võ Văn Tiếng), “Nỗi niềm đêm trăng” (Lê Nguyễn Thảo My), “Cồng chiêng thời hiện đại” (Phạm Thế Bộ), “Nhìn lại tuổi thơ” (Nguyễn Văn Điền)…

Góp mặt vào triển lãm bằng ngôn ngữ đặc biệt của hình khối, nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vinh gây ấn tượng với những tác phẩm mang đậm dấu ấn cao nguyên, được ghi nhận và đánh giá cao tại một số triển lãm trong và ngoài tỉnh như: “Phố mây”, “Nấc thang cao nguyên”, “Mẫu tử”…

Có mặt rất sớm tại triển lãm cùng bạn bè, em Đinh Văn Lập-học sinh lớp 11, Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai-hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đến tham quan một triển lãm tranh đẹp như thế này. Em sẽ rủ thêm nhiều bạn bè cùng đến đây ngắm tranh”. Cô Văn Thị Thu Vân-Phó Hiệu trưởng nhà trường thì đánh giá cao giá trị thẩm mỹ mà triển lãm mang lại. “Nhiều học sinh của trường rất có năng khiếu hội họa. Hy vọng triển lãm sẽ gợi mở, bồi dưỡng cho các em cảm xúc thẩm mỹ về vùng đất, con người cao nguyên, biết đâu sau này sẽ có em trở thành thế hệ kế cận của mỹ thuật Gia Lai”-cô Vân bày tỏ.

Đến tham dự và cắt băng khai mạc triển lãm, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước chân tình chia sẻ: “Thị xã An Khê rất vinh dự được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chọn là nơi tổ chức triển lãm mỹ thuật “Cảm xúc mùa thu”, đặc biệt là vào dịp thị xã đang hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập. Đây là triển lãm quy mô, lần đầu được tổ chức tại An Khê, quy tụ nhiều họa sĩ tên tuổi của Gia Lai, qua đó góp phần đưa các tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tôi mong thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa trên đất An Khê”.