Giới trẻ sử dụng chất gây nghiện, hậu quả khôn lường

Trong một lần vô tình đọc được tin nhắn trên ứng dụng Messenger của cậu con trai 15 tuổi với bạn, chị V.T.H.H. (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) tá hỏa khi thấy con mình mua bán một chai đựng dung dịch giống tinh dầu. Nghi ngờ con sử dụng chất độc hại, chị lên mạng internet tìm hiểu thì phát hiện đây là loại tinh dầu CBD được chiết xuất từ cần sa.

Tinh dầu CBD được chiết xuất từ cây cần sa nằm trong danh mục cấm. Ảnh minh họa

Loại tinh dầu CBD thường được sử dụng trong thuốc lá điện tử để tạo ra kích thích đến hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, sau khi sử dụng trong một thời gian dài, người dùng có cảm giác bị lệ thuộc và dần trở thành con nghiện. Sử dụng CBD thường xuyên sẽ có thể dẫn đến hoang tưởng, ảo giác, suy tim, tổn thương não…

“Từ khi đi chơi với nhóm bạn này thì con tôi trở nên lười học và xin nghỉ từ năm học trước. Tôi cũng không ngờ là cháu sử dụng loại chất cấm này. Lâu nay, tôi chỉ thấy cháu hay thức đêm, tính tình thay đổi, hay cáu gắt và trở nên cộc cằn. Vợ chồng tôi rất lo lắng nhưng không biết làm sao vì cháu lỡ dính vào ma túy thì càng khổ sở hơn”-chị H. giãi bày.

Theo tìm hiểu của P.V, tinh dầu CBD là chất nằm trong danh mục cấm. Tuy nhiên, chất này lại được bán công khai trên các trạng mạng xã hội, nhất là Facebook. Gõ cụm từ “tinh dầu CBD” lên phần tìm kiếm của Facebook đã ra hàng loạt nhóm như: “CBD Tinh Dầu Chill” với 6,5 ngàn thành viên, “Tinh dầu CBD giá rẻ” với 11 ngàn thành viên, “CBD Tinh Dầu chill SÀI GÒN” với gần 6 ngàn thành viên… Các nhóm này đều để chế độ công khai. Trong đó, các tài khoản ảo, tài khoản ẩn danh liên tục đăng tải bài viết quảng cáo tinh dầu CBD. Người mua chỉ cần liên hệ đặt hàng rồi thanh toán khi nhận được hàng.

Cuối tháng 5 vừa qua, tại một căn phòng của nhà nghỉ ở phường Hoa Lư, một nhóm thanh niên (2 nam, 3 nữ) tụ tập sử dụng bóng cười. Sau khi sử dụng, 1 người trong nhóm là T.T.L. (SN 2007, trú tại TP. Pleiku) có biểu hiện nôn ói, lả người, tiểu tiện không tự chủ nghi do bị sốc. L. được bạn bè đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Sau đó, L. tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, khi đến đây, bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Bóng cười được khuyến cáo gây tác hại nặng nề cho hệ thần kinh. Ảnh minh họa

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an phường Hoa Lư tiến hành xác minh làm rõ. Bước đầu, lực lượng Công an đã thu tại căn phòng một số quả bóng nghi là bóng cười. Qua khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị tổn thương nhiều bộ phận trong cơ thể. Đặc biệt, trong nhóm của L. có 1 nam thanh niên dương tính với chất ma túy.

Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với những người trẻ sử dụng bóng cười chứa khí N2O-một chất gây nghiện. Loại khí này được Bộ Y tế cảnh báo gây rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu, tổn thương tủy sống cổ và gây ảo giác như một số loại ma túy. Với những người bị bệnh tim mạch, hen suyễn và các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nếu sử dụng và tiếp xúc với khí N2O có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Theo Thượng tá Phạm Đức Trọng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh): Bóng cười hay tinh dầu CBD đều là những chất nằm trong danh mục cấm. Các hành vi sử dụng, mua bán các chất này cũng bị lực lượng chức năng xử lý, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Người sử dụng bóng cười hay tinh dầu CBD sẽ dễ sa ngã vào ma túy bởi nhiều đối tượng lợi dụng những việc này để sử dụng ma túy trá hình. Đặc biệt là với giới trẻ-những người thường tò mò, dễ bị kích thích, chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy”-Thượng tá Trọng nhấn mạnh.