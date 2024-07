Giải cứu 1 thiếu nữ bị lừa sang Myanmar làm 'việc nhẹ lương cao'

Trưa 9-7, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị lừa qua Myanmar với chiêu trò dụ dỗ đi làm “việc nhẹ, lương cao”.

Trưa 9-7, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị lừa qua Myanmar với chiêu trò dụ dỗ đi làm “việc nhẹ, lương cao”.

Trước đó, tháng 2-2023, em Lò Thị P. (sinh năm 2007, trú tại bản Ít Luông, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, Lai Châu) trong thời gian đi làm thuê tại TP Lào Cai, do công việc không ổn định nên đã lên mạng xã hội tìm thông tin việc làm.

Một người quen qua mạng xã hội đã hứa giúp P. tìm việc làm có mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng bên Myanmar. Sau đó, người này đã hướng dẫn, "hỗ trợ" P. sang Myanmar.

Sau khi đến Myanmar, P. bị người quản lý thu hết giấy tờ, bắt ép làm việc mà không được trả tiền. Em P. muốn bỏ trốn nhưng bị quản lý ngăn chặn, đánh đập, sau đã tìm cách báo tin cho gia đình giải cứu.

Tháng 6-2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu sau khi tiếp nhận tin báo, đã đề xuất phương án giải cứu với Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Đến ngày 5-7, bằng các biện pháp nghiệp vụ và cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp giải cứu thành công, đưa nạn nhân về Việt Nam.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân không nên tin vào các thông tin không chính thống trên mạng xã hội có dấu hiệu “việc nhẹ lương cao”. Khi có nhu cầu xuất khẩu lao động ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ công việc và liên hệ với các tổ chức giới thiệu việc làm hợp pháp. Nếu phát hiện tình huống nghi vấn, cần báo tin qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu: 0942.206.207 hoặc cơ quan công an gần nhất.