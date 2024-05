Bé gái bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” được giải cứu ở Đắk Nông

Ngày 15/5, lãnh đạo Công an TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của chị H’Riêu Byã, trú tại tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Nội dung thư chị H’Riêu Byã cảm ơn Công an TP. Gia Nghĩa đã kịp thời tìm kiếm, đưa em gái của chị là H’M (SN 2010) về với gia đình an toàn khi bị kẻ xấu dụ dỗ với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”.

Vào tối 17/4, Công an TP. Gia Nghĩa nhận được tin báo từ một người quen của chị H’Riêu Byã nhờ tìm kiếm bé gái H’M đã bị một đối tượng tên Tiến, trú ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) lừa đi làm có lương cao.

Theo thông tin người này cung cấp, tối 16/4, đối tượng Tiến thuê xe chở H’M đến quán karaoke OX, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp.

Lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai đến địa điểm trên để xác minh và tìm được H’M. Công an đã đưa H’M về trụ sở an toàn, đồng thời thông báo cho gia đình đến đón về.

Trong thư cảm ơn đề ngày 9/5/2024, thay mặt gia đình, chị H’Riêu Byã đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến Công an TP. Gia Nghĩa, Công an huyện Đắk R’lấp, Công an xã Đắk Ru, nhất là cá nhân Đại úy Nguyễn Tiến Thành (Công an TP. Gia Nghĩa) đã không quản ngại khó khăn, nhanh chóng xác minh, tìm kiếm và đưa cháu H’M về đoàn tụ với gia đình an toàn.