Gia Lai tăng cường kiểm tra, rà soát chính sách đối với học sinh và đối tượng bảo trợ xã hội

Tin liên quan Thủ tướng yêu cầu bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Thực hiện Công điện số 1385/CĐ-TTg ngày 20-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định; tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện chính sách về giáo dục dân tộc, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn trường học, phòng-chống tai nạn thương tích, phòng- chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện các bữa ăn cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện các chế độ, chính sách (hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ gạo, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non…) cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh tại các trường THCS, THPT dân tộc nội trú, bán trú và Trường Cao đẳng Gia Lai; việc thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc chi trả chế độ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng quy định, tránh sai sót, thiếu sót, không đúng đối tượng hoặc chậm chi trả chế độ, bớt xén suất ăn…ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe và học tập của học sinh, sinh viên, người già, trẻ em thuộc các đối tượng được thụ hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực hiện các chế độ, chính sách của học sinh và các đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, tài sản mua sắm trang thiết bị giáo dục và quy định về đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục; tích cực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Thời gian thực hiện trước ngày 20-1-2024.

Ban Dân tộc sử dụng hiệu quả các nguồn lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2021-2030 cho giáo dục, đảm bảo thực hiện mục tiêu “100% số trường, lớp học ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được xây dựng kiên cố”.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về giáo dục dân tộc và các chế độ chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với học sinh mầm non, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh tại các trường THCS, THPT dân tộc nội trú, bán trú, các đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, huy động các nguồn lực để bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh môi trường và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh tại các trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với Mặt trận và các cơ quan, đoàn thể cùng cấp để giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh và các đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý. Triển khai thực hiện chính sách đối với người dạy, người học đảm bảo quy định, nhất là nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người trực tiếp được giao nhiệm vụ thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho học sinh. Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai công tác giáo dục văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương theo đúng quy định.