(GLO)- Chiều 20-9, tại TP. Pleiku, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xuân Phúc Plaza tổ chức ra mắt mô hình “Khách sạn Khánh Linh, điểm đến an toàn, thân thiện”.

Mô hình “Khách sạn Khánh Linh, điểm đến an toàn, thân thiện” gồm 20 thành viên, do ông Ung Đoàn Thanh Vũ-Phó giám đốc Công ty làm Trưởng Ban chỉ đạo. Các thành viên có nhiệm vụ vận động, tuyên truyền cán bộ, nhân viên, khách du lịch chấp hành tốt quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản cho khách lưu trú; đồng thời tạo môi trường du lịch an ninh, an toàn cho người lao động và du khách.

Đây là mô hình điểm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, là tiền đề để tiếp tục nhân rộng ở các cơ sở lưu trú khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Khách sạn Khánh Linh (232 Nguyễn Tất Thành, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thuộc Công ty TNHH Xuân Phúc Plaza, được thành lập năm 2012 đạt tiêu chuẩn 3 sao. Khách sạn kinh doanh các dịch vụ lưu trú, ẩm thực… phục vụ hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế mỗi năm. Nhiều năm qua, đây là điểm lưu trú an ninh, an toàn, luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, khách sạn còn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch của tỉnh; giới thiệu và hướng dẫn khách du lịch trải nghiệm văn hóa đặc trưng của địa phương, tạo ấn tượng đẹp với du khách về đất và người Gia Lai.