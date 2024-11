Gia Lai: Quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Cụ thể, xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” phải đạt các tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.

Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là 1 trong các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Ảnh. S.H

Xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” phải đạt các tiêu chuẩn: Đời sống kinh tế ổn định và phát triển. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” gồm các tiêu chuẩn: Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giao. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh) hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc xét tặng các danh hiệu…

Việc xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Ảnh: M.N

Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách, rà soát, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, thực hiện quản lý Nhà nước về xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định này. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền văn bản liên quan về xét tặng các danh hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần bố trí, bảo đảm kinh phí cho công tác triển khai thực hiện Quyết định và khen thưởng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” theo quy định; chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện các danh hiệu trên địa bàn; thực hiện công tác thống kê số liệu, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trước ngày 30-11 hàng năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22-11-2024.