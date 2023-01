Gia Lai phát triển kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững

(GLO)- Nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước.