Cần xử lý tình trạng “bôi bẩn” bằng sơn ở các điểm du lịch

(GLO)- Tại các làng chài Nhơn Hải, Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), nhiều bức tường, con đường dẫn vào các điểm du lịch bị sơn vẽ chi chít số điện thoại rao bán đất, làm mất mỹ quan, gây bức xúc trong người dân và du khách.

Nhơn Hải, Nhơn Lý là những làng chài ven biển yên bình, nổi tiếng với bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh và núi đá ôm lấy biển, tạo nên bức tranh thiên nhiên hoang sơ đầy thơ mộng.

Từ lâu, 2 làng chài này đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Đường dẫn vào làng chài Nhơn Hải bị bôi bẩn. Ảnh: Q.T

Thế nhưng, thời gian gần đây, hình ảnh đẹp đẽ ấy trong mắt du khách đang bị “hoen ố” bởi tình trạng sơn vẽ quảng cáo. Trên những con đường dẫn vào các làng chài, không khó để bắt gặp hàng loạt số điện thoại rao bán đất được sơn bằng màu xanh, đỏ, đen loang lổ trên vỉa hè, bờ tường, thậm chí cả những tảng đá ven đường. Những con số nguệch ngoạc, phản cảm đã làm xấu đi diện mạo điểm đến du lịch nổi tiếng của phường Quy Nhơn Đông.

Những vị trí dễ thấy đều bị các "cò đất" thiếu ý thức bôi vẽ bằng sơn. Ảnh: Q.T

Từng nhiều lần cùng gia đình đến làng chài Nhơn Hải để trải nghiệm, lần này anh Trần Minh Dũng (du khách đến từ xã Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi) bày tỏ sự thất vọng.

Anh Dũng cho hay: “Cảnh quan Nhơn Hải vốn rất đẹp. Những lần trước, khi ngang qua con đường dẫn vào làng chài, tôi đều dừng lại để chụp hình lưu niệm. Nhưng lần này, khi vừa đặt chân đến, tôi thấy dọc đường đầy những số điện thoại viết nguệch ngoạc. Tình trạng này gây cảm giác nhếch nhác, phản cảm, nhất là ở khu vực du khách thường dừng chụp ảnh đầu tiên. Việc xịt sơn như thế chẳng khác nào bôi bẩn điểm du lịch”.

Tình trạng bôi bẩn diễn ra rất nhiều tuyến đường ở Nhơn Lý. Ảnh: Q.T

Không chỉ du khách, người dân địa phương cũng bất bình. Ông Nguyễn Văn Châu (chủ một nhà hàng tại Nhơn Hải) cho biết, tình trạng này đã kéo dài gần 1 năm.

“Những người buôn bán đất tùy tiện bôi vẽ số điện thoại khắp nơi khiến con đường vào làng chài mất mỹ quan. Trước đây, vài trường hợp bị xử phạt nhưng đến nay vẫn tái diễn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của điểm du lịch"-ông Châu nói.

Theo ghi nhận, phần lớn số điện thoại thuộc về các “cò đất”. Họ tận dụng những vị trí dễ nhìn và lưu lại số điện thoại bằng sơn để bán đất. Cách quảng cáo thiếu ý thức này không chỉ phá vỡ cảnh quan mà còn làm mất thiện cảm với cộng đồng và du khách, đi ngược mục tiêu xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, bền vững.

Các đối tượng sơn vẽ lên tất cả vị trí thuận lợi, bất chấp gây mất mỹ quan. Ảnh: Q.T

Trước thực trạng này, ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông thừa nhận khó khăn trong công tác quản lý. Cán bộ phường không thể túc trực ở tất cả khu vực. Việc vẽ số điện thoại bằng sơn chỉ diễn ra trong vài phút nên rất khó phát hiện ngay. "Tuy nhiên, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi bôi bẩn cảnh quan, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch"-ông Quang khẳng định.

Tình trạng người dân xả nước thải, rác thải, ngư cụ, vật liệu xây dựng ngay tại con đường tranh bích họa ở Nhơn Lý cũng gây phản cảm trong mắt du khách. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cũng cho biết thêm, ngoài tình trạng bôi sơn quảng cáo, một số khu vực vẫn còn hiện tượng chèo kéo khách. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, song vi phạm vẫn tái diễn. Phường cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng liên quan để lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh du lịch của địa phương.