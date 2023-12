Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 22,9 m2 sàn/người

Việc tăng giá bất động sản gần đây phần lớn do các nhà đầu tư giàu có rút tiền ra khỏi ngân hàng, khi lãi suất huy động giảm để mua nhà đất.

(GLO)- Chiều 13-12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH).