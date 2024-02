Tin liên quan Bệnh viện Nhi Gia Lai phẫu thuật cứu sống bệnh nhi sốc mất máu do vỡ lách

Ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai thông tin: Từ ngày 8-2 đến ngày 14-2 (nhằm ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết), các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 6.851 bệnh nhân, tăng 117 trường hợp so với năm 2023; trong đó nhập viện điều trị nội trú là 2.990 bệnh nhân. Tổng số trường hợp tử vong là 23 trường hợp (trong đó có 11 trường hợp tử vong nội viện, 12 ngoại viện), giảm 4 trường hợp so với cùng kỳ.

“Tổng số ca đến khám, số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 449 trường hợp, giảm 83 trường hợp; trong đó có 277 trường hợp nhập viện, 8 trường hợp tử vong (6 ca tử vong nội viện, 2 ngoại viện), tăng 1 trường hợp tử vong so với cùng kỳ. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, số ca đến khám cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa là 26 trường hợp, tăng 11 trường hợp; trong đó 18 trường hợp nhập viện, không có trường hợp tử vong. Có 2 trường hợp đến khám, cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế. Bên cạnh đó, tổng số ca khám cấp cứu ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa là 29 trường hợp, nhập viện 29 trường hợp; không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn tỉnh.”- ông Thái cho biết.

Về công tác phòng-chống dịch, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 8-2 đến ngày 14-2, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; ghi nhận 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong; 5 trường hợp mắc tay chân miệng. Các bệnh dịch khác như cúm A (H5N1), cúm A (H5N6), cúm, sởi đế không ghi nhận trường hợp mắc mới và tử vong; chưa ghi nhận ổ dịch mới. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ổn định, chưa ghi nhận các ổ dịch mới lưu hành trong giai đoạn Đông-Xuân.

Đảm bảo công tác y tế dịp Tết

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai chia sẻ: Năm nay, số ca đến khám cấp cứu do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Nhi Gia Lai giảm đáng kể. Việc các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp Tết đã hạn chế tình trạng người dân sử dụng bia rượu cũng như nâng cao ý thức người dân khi đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông. Việc số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm cũng giảm áp lực công việc của các y, bác sĩ ngày Tết.

Bác sĩ Dương Thái Thuấn-Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho hay: Nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết, khoa đã phân công lịch trực cụ thể, đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị khám cấp cứu dịp Tết. Năm nay, số ca đến khám cấp cứu do tai nạn giao thông giảm so với năm trước, tuy vậy số ca khám cấp cứu do pháo nổ lại gia tăng.

Đánh giá về công tác y tế trong dịp Tết, Phó Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái cho hay: Các đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung yêu cầu tại các công văn chỉ đạo của Sở Y tế; đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, xử lý thông tin đường dây nóng; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ- tự vệ. Duy trì công tác thường trực báo cáo hàng ngày về cơ quan quản lý theo quy định. 100% đơn vị đã xây dựng phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung điều trị.

Về công tác phòng-chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các Trung tâm Y tế và các Bệnh viện tùy theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh. Phân công trực chống dịch trong dịp Tết nguyên đán nghiêm túc, đảm bảo nhân lực đầy đủ khi có tình huống xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện đáp ứng phòng-chống dịch bệnh. Đã duy trì đường dây nóng đảm bảo thông suốt 24/24 giờ phục vụ công tác báo cáo dịch bệnh của các huyện, thị xã, thành phố được thuận tiện, nhanh chóng trên phạm vi toàn tỉnh.