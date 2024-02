Bệnh viện Nhi Gia Lai phẫu thuật cứu sống bệnh nhi sốc mất máu do vỡ lách

Tin liên quan Bệnh viện nhi Gia Lai mang không khí Tết đến với bệnh nhi đang điều trị

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: Bệnh nhi tên C.T.P (trú tại làng Kúc, xã Ia O, huyện Ia Grai) nhập viện tại Bệnh viện Nhi Gia Lai vào lúc 11 giờ 41 phút ngày 13-2, mạch, huyết áp không đo được, sốc mất máu/ vỡ lách do tai nạn giao thông.

"Các y, bác sĩ đã hội chẩn và nhanh chóng thực hiện phẫu thuật. Sau khi tiến hành mở ổ bụng thấy máu trong ổ bụng lượng nhiều khoảng 1.200 ml. Các bác sĩ tiến hành cầm máu và lấy hết máu tụ làm sạch ổ bụng đồng thời kịp thời bù lại lượng máu đã mất cho bệnh nhân. “Trường hợp này nếu không có lượng máu truyền kịp thời thì bệnh nhân có thể tử vong. Bệnh nhi nhóm máu A. Trước đó, nhóm máu A khan hiếm, qua kêu gọi, vận động… bệnh viện đã có lượng máu dự trữ và truyền máu cấp cứu kịp thời cứu sống tính mạng người bệnh. Sau 2 giờ tiến hành phẫu thuật khẩn trương, ca mổ kết thúc thành công, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định. Hiện bệnh nhi đã được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc tiếp tục hồi sức tích cực sau mổ"- bác sĩ Hoàng Ngọc Thành cho hay.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tâm- Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi Gia Lai) cho biết: Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã tỉnh, sức khỏe đang dần ổn định và đang được tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Chăm sóc cháu ngoại sau phẫu thuật, bà Vũ Thị Quang- (bà ngoại bệnh nhi) chia sẻ: Chiều 12-2, cháu được bạn chở bằng xe máy và sau đó tự ngã dẫn đến người trầy xước. Lúc về nhà, cháu có kể và than đau vai, tức ngực, trầy xước người chứ không nói bị đau bụng. Đến sáng 13-2, gia đình đưa cháu đi siêu âm tại cơ sở y tế tư nhân tại huyện Ia Grai và được khuyên nên cho cháu nhập viện điều trị. Vì vậy, gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Gia Lai. “Lúc bác sĩ giải thích tình hình của cháu gia đình tôi vô cùng lo lắng. Rất may, ca phẫu thuật đã thành công, cháu đã thoát cơn nguy kịch, gia đình tôi rất mừng và xin cám ơn các y, bác sĩ đã cứu sống tính mạng của cháu. Nhờ có các y, bác sĩ làm việc xuyên Tết mà người dân an tâm, được khám chữa bệnh, cấp cứu kịp thời, xin cám ơn”- bà Quang bộc bạch.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, chấn thương kín do va chạm mạnh như chấn thương vùng bụng hay vùng đầu gây chảy máu trong là những chấn thương đặc biệt nguy hiểm. Nếu việc cấp cứu thiếu nhanh nhạy, quyết đoán thì bệnh nhân có thể tử vong.

“Để đảm bảo công tác khám cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết, Bệnh viện Nhi Gia Lai đã bố trí cán bộ, y, bác sĩ trực đầy đủ và nghiêm túc. Bệnh viện phân công trực Tết theo 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ, đảm bảo mọi bệnh nhi đến khám đều được khám chữa bệnh nhanh chóng, chẩn đoán chính xác và cấp cứu kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, dự trữ máu, trang-thiết bị sẵn sàng chăm sóc, điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất. Năm nay, do việc triển khai đo nồng độ cồn chặt chẽ nên người dân cũng hạn chế sử dụng rượu bia vì vậy các ca cấp cứu do tai nạn giao thông cũng giảm đáng kể trong dịp Tết”- bác sĩ Thành cho hay.