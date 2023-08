Gia Lai có 1.284 biển số xe ô tô được đưa vào danh sách đấu giá

(GLO)- Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an đã phê duyệt danh sách 153.104 biển số ô tô tại 63 tỉnh thành để đưa vào các phiên đấu giá. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1.284 biển số ô tô được đưa vào danh sách đấu giá gồm: xe con, xe khách, xe tải và xe tải van.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 340/KH-BCA-C08 ngày 29-6-2023 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 12-7-2023 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Bộ Công an đã Thông báo số 36/TB-BCA-C08 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Quyết định số 4911/QĐ-BCA-C08 về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ nhất.

Cụ thể, C08 Bộ Công an đã phê duyệt danh sách 153.104 biển số ô tô tại tất cả 63 tỉnh thành. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1.284 biển số xe ô tô được đấu giá gồm: xe con, xe khách, xe tải và xe tải van. Theo C08, Bộ Công an đã niêm yết, thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam. Các cá nhân, tổ chức tại các tỉnh có nhu cầu chỉ cần truy cập vào một trong các địa chỉ nêu trên để lựa chọn biển số xe ô tô; tạo tài khoản, đăng kí tham gia đấu giá biển số xe ô tô trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam. Theo quy định, biển số xe được đấu giá ở mức khởi điểm là 40 triệu đồng, bước giá 5 triệu đồng. Người muốn đấu giá sẽ đặt tiền trước bằng giá khởi điểm là 40 triệu đồng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước.

Qua tìm hiểu, trong danh sách phê duyệt biển số xe ô tô của tỉnh Gia Lai đã có các cá nhân nộp hồ sơ và số tiền 40 triệu đồng để tham gia đấu giá các biển số “đẹp” như: 81A-369.99; 81A-356.79; 81A-367.89; 81A-355.55; 81A-366.66.