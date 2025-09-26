Gia Lai: 53 thí sinh tham gia hội thi nghiệp vụ du lịch

(GLO)- Sáng 26-9, tại khách sạn Pleiku, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi nghiệp vụ du lịch. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới (27-9).

Tham gia hội thi có 53 thí sinh đến từ các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, cùng sinh viên học ngành Du lịch tại Trường Cao đẳng Gia Lai và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Thí sinh thi nghiệp vụ lễ tân. Ảnh: Minh Châu

Các thí sinh trải qua 4 phần thi nghiệp vụ gồm: lễ tân - giới thiệu về bản thân và khách sạn, thực hành quy trình nghiệp vụ và xử lý tình huống; buồng - kỹ năng chuẩn bị giường nhanh và giải quyết tình huống do ban giám khảo đưa ra; nhà hàng - thực hiện quy trình phục vụ rượu vang và giải quyết tính huống; quản lý khách sạn - giới thiệu bản thân, đơn vị và xử lý tình huống.

Thí sinh thực hiện quy trình rót rượu vang trong phần thi nghiệp vụ nhà hàng. Ảnh: Minh Châu

Kết thúc hội thi, Ban giám khảo đã trao tổng cộng 16 giải (nhất, nhì, ba) cho các nội dung. Trong đó, các giải nhất thuộc về: Hồ Phan Mỹ Ngọc (khách sạn Pleiku & Em) ở phần thi Nghiệp vụ lễ tân; Hồ Thị Hoa (khách sạn Pleiku & Em) - nghiệp vụ buồng; Hồ Phan Hạnh Nguyên (khách sạn Pleiku) - nghiệp vụ khách sạn; Lý Nguyên Hào (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn) - nghiệp vụ quản lý nhà hàng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho các thí sinh đạt giải cao nhất hội thi. Ảnh: Minh Châu

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết: Hội thi năm nay thu hút đông đảo người lao động ngành du lịch và sinh viên học nghề du lịch đến từ hai địa bàn đặc thù Đông và Tây Gia Lai, qua đó khích lệ tinh thần học hỏi, giao lưu giữa các thí sinh.

Đây cũng là dịp để nhân lực ngành du lịch thực hành kỹ năng nghề, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh.