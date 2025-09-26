Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Gia Lai: 53 thí sinh tham gia hội thi nghiệp vụ du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÂU MINH CHÂU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 26-9, tại khách sạn Pleiku, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi nghiệp vụ du lịch. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới (27-9).

Tham gia hội thi có 53 thí sinh đến từ các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, cùng sinh viên học ngành Du lịch tại Trường Cao đẳng Gia Lai và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

dscf8476.jpg
Thí sinh thi nghiệp vụ lễ tân. Ảnh: Minh Châu

Các thí sinh trải qua 4 phần thi nghiệp vụ gồm: lễ tân - giới thiệu về bản thân và khách sạn, thực hành quy trình nghiệp vụ và xử lý tình huống; buồng - kỹ năng chuẩn bị giường nhanh và giải quyết tình huống do ban giám khảo đưa ra; nhà hàng - thực hiện quy trình phục vụ rượu vang và giải quyết tính huống; quản lý khách sạn - giới thiệu bản thân, đơn vị và xử lý tình huống.

img-1253.jpg
Thí sinh thực hiện quy trình rót rượu vang trong phần thi nghiệp vụ nhà hàng. Ảnh: Minh Châu

Kết thúc hội thi, Ban giám khảo đã trao tổng cộng 16 giải (nhất, nhì, ba) cho các nội dung. Trong đó, các giải nhất thuộc về: Hồ Phan Mỹ Ngọc (khách sạn Pleiku & Em) ở phần thi Nghiệp vụ lễ tân; Hồ Thị Hoa (khách sạn Pleiku & Em) - nghiệp vụ buồng; Hồ Phan Hạnh Nguyên (khách sạn Pleiku) - nghiệp vụ khách sạn; Lý Nguyên Hào (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn) - nghiệp vụ quản lý nhà hàng.

img-1332.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho các thí sinh đạt giải cao nhất hội thi. Ảnh: Minh Châu

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết: Hội thi năm nay thu hút đông đảo người lao động ngành du lịch và sinh viên học nghề du lịch đến từ hai địa bàn đặc thù Đông và Tây Gia Lai, qua đó khích lệ tinh thần học hỏi, giao lưu giữa các thí sinh.

Đây cũng là dịp để nhân lực ngành du lịch thực hành kỹ năng nghề, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Trao giải 2 hội thi nghiệp vụ du lịch

Gia Lai: Trao giải 2 hội thi nghiệp vụ du lịch

(GLO)- Tối 5-7, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai công bố và trao giải 2 hội thi hướng dẫn viên du lịch tại điểm dành cho người dân tộc thiểu số và nghiệp vụ du lịch năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

Ẩm thực

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Hành trang lữ hành

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

Du lịch

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Ẩm thực

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Ẩm thực

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Người Bana làm “đại sứ” du lịch cho quê hương

Khi người Bahnar làm “đại sứ” du lịch

Du lịch

(GLO)- Ngày càng nhiều du khách tìm đến cao nguyên Gia Lai để trải nghiệm những nét văn hóa chân thực, đặc sắc. Từ tình yêu núi rừng, một số người Bahnar đã trở thành “đại sứ” góp phần lan tỏa bản sắc truyền thống và tạo ấn tượng đẹp với khách phương xa.

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Hành trang lữ hành

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

null