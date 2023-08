(GLO)-Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Peter Stano ngày 9/8 lên tiếng về quan điểm của Liên minh châu Âu (EU) trong đảm bảo an ninh cho Kiev.





"Liên minh châu Âu (EU) đang hỗ trợ Ukraine trong một số lĩnh vực, nhưng đảm bảo an ninh không phải là vấn đề của EU", quan chức Peter Stano cho biết.

"EU không phải là một tổ chức an ninh. Đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh là cuộc thảo luận dành cho NATO và cho từng thành viên, chứ không phải cho EU", người phát ngôn Peter Stano cho biết thêm.

Mới đây, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu thảo luận về việc Washington cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev trong khi chờ hoàn tất quá trình gia nhập NATO.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, NATO đề nghị hỗ trợ Ukraine trong việc đối phó với xung đột kéo dài ở Ukraine song không ấn định thời gian để Ukraine trở thành NATO một khi nước này vẫn chìm trong tình trạng xung đột.

Mỹ và đồng minh đã đổ vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá hơn 100 tỷ USD vào Ukraine kể từ khi chiến sự với Nga leo thang vào tháng 2/2022, nhưng khẳng định không phải là một bên trong cuộc xung đột.

Về phía Ukraine, ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống bày tỏ: "Việc Mỹ, đối tác chiến lược lớn nhất của chúng tôi, trở thành quốc gia đầu tiên mà Ukraine bắt đầu tiến trình này có thể coi là một động thái mang tính biểu tượng. Từ đó, chúng tôi sẽ tạo ra một mô hình thành công với các đối tác khác".