Đức Cơ quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân

Nguyên đơn tố giác nguyên thẩm phán Võ Đình Sớm nhận hối lộ bị thua kiện (GLO)-Ngày 29-10, ông Nguyễn Tất Thành-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ xác nhận, đơn vị đã nhận được bản án sơ thẩm “tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông P.A.T và vợ là bà L.T.T (trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) với bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ do Tòa án nhân dân tỉnh ban hành. Theo bản án sơ thẩm này, nguyên đơn là ông P.A.T và vợ là bà L.T.T bị tuyên thua kiện.

Quảng Ngãi: Truy bắt nhanh kẻ trộm xe máy trong tiệm internet Công an H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã truy bắt nhanh kẻ trộm xe máy trong tiệm internet sau khi nhận được tin báo của người dân.

Khởi tố nữ sinh gửi đề thi tốt nghiệp THPT nhờ người giải giúp Nữ sinh dùng điện thoại chụp ảnh đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 gửi ra bên ngoài nhờ sinh viên đại học giải bài giúp. Người bạn trai đã đăng đề thi lên mạng xã hội khiến cả ba đều bị khởi tố.

Bình Thuận: Truy tìm vợ chồng chủ hụi 9X bị tố cáo chiếm đoạt hơn 19 tỉ đồng Đường dây hụi do vợ chồng 9X làm chủ thu hút rất đông người dân tại Bình Thuận tham gia, số tiền tố cáo đến nay hơn 19 tỉ đồng

Đak Pơ: Phiên tòa giả định xét xử tội “Cố ý gây thương tích” và “Làm nhục người khác” (GLO)- Chiều 28-10, Huyện Đoàn Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trường THCS và THPT Y Đôn tổ chức phiên tòa giả định xét xử tội “Cố ý gây thương tích” và “Làm nhục người khác” và tuyên truyền Luật An ninh mạng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh năm 2023.

Bắt giam Giám đốc Công ty Bảo Việt Cao Bằng (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty Bảo Việt Cao Bằng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Cảnh báo lừa đảo khi dùng ứng dụng tạo ảnh hoạt hình trên mạng xã hội Ngày 28-10, Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh báo về tội phạm lừa đảo qua mạng thông qua các ứng dụng tạo ảnh hoạt hình đang được nhiều người sử dụng trên mạng xã hội như: Facebook, Zalo…

Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về ma túy tại xã Kon Chiêng (GLO)- Ngày 28-10, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Đê Tar (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp UBND xã Kon Chiêng tiến hành phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về ma túy năm 2023.

Công an Gia Lai: Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm (GLO)- Ngày 27-10, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành giao ban công tác Công an tháng 10-2023. Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng các đơn vị, Công an địa phương.

Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức dùng hơn 100 tỉ đồng tham ô để mua biệt thự, xe sang Sau khi tham ô hơn 100 tỉ đồng trong công tác đấu thầu thiết bị y tế, Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, đã mua biệt thự tại trung tâm TP HCM, TP Nha Trang và siêu xe.

Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Gia Lai (GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Kế hoạch số 2950/KH-UBND triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Gia Lai.

Một giám đốc điện bị bắt Lập hồ sơ khống, gây thiệt hại số tiền lớn, giám đốc Điện lực Cao Phong và 2 thuộc cấp bị bắt giữ

Rút 200 triệu đồng đi chuyển khoản sau cú điện thoại của kẻ giả danh công an Nhận cuộc gọi điện thoại từ kẻ giả danh công an đe dọa liên quan tới 1 vụ đánh bạc trên mạng, bà V.T.C. ở Thanh Hóa liền vội vàng ra ngân hàng rút hơn 200 triệu đồng chuyển cho kẻ lừa đảo nhưng đã được công an ngăn chặn kịp thời

Công an tỉnh Gia Lai sơ kết công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan vũ khí quân dụng (GLO)- Chiều 25-10, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành hội nghị sơ kết công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ (VKQD-VLN) từ năm 2020 đến nay. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Dương Văn Long-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Công an TP HCM tìm nạn nhân của ông Nguyễn Việt Vương Ông Nguyễn Việt Vương và đồng phạm đã thu tiền của người lao động nhưng không đưa đi làm việc ở Nhật Bản như cam kết.

Khởi tố, tạm giam hai đối tượng tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã (GLO)-Ngày 26-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Tám (SN 1980) và tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Thanh (SN 1971, cùng trú tại phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

63 thí sinh tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông (GLO)-Sáng 26-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông năm 2023. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và phát biểu với lễ khai mạc Hội thi.



