Trước đó, ngày 29-7, Công an huyện Đức Cơ tiếp nhận tin báo của ông Trần Ngọc Hiếu Minh (pháp danh Thích Chơn Đạt, trú tại chùa Từ Quang, thuộc tổ 9, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về việc khoảng 9 giờ cùng ngày có một đối tượng mặc trang phục quân đội đến thăm chùa. Tuy nhiên, sau khi đối tượng này đi về thì ông Minh phát hiện số tiền 5,2 triệu đồng cất trong ví ở trong phòng nghỉ nhà chùa bị mất nên trình báo cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đức Cơ tiến hành điều tra, truy xét và xác định Phạm Văn Phương là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên. Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận hành vi trộm cắp số tiền trên. Theo cơ quan Công an, trước đây, Phương từng tham gia quân ngũ, tuy nhiên, do vi phạm pháp luật nên đã bị tước quân tịch. Đối tượng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được Công an huyện Đức Cơ tiếp tục điều tra, làm rõ.